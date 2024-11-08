حسام عبد المجيد رجل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - حقق حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك جائزة رجل مباراة فريقه أمام سموحة والتي جمعت الفريقين اليوم علي ستاد برج العرب في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حقق نادي الزمالك فوزا علي نظيره سموحة بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد خطأ من الهاني سليمان حارس فريق سموحة .

وفي الدقيقة 84 استطاع مصطفي سلبي أحراز الهدف الثاني لصالح الزمالك.

وجاء تشكيل الزمالك أمام سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمود بنتايك

خط الوسط: دونجا – محمد شحاته – عبد الله السعيد

خط الهجوم: شيكابالا – مصطفى شلبي – ناصر منسي

وجاء تشكيل سموحة أمام الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أبو بكر ليادي -محمد ربيعه - محمد مصطفى ميدو - إسلام جابر.

خط الوسط: محمد كناريا - دكو دودو - محمود صابر.

خط الهجوم: عبدالكبير الوادي - حسام حسن - صامويل أمادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد أشرف وهشام حافظ ومحمد سالم ومحمد سعيد مكرونة ومصطفى البدري وأشرف مجدي وأحمد خالد ومحمد رجب وإسلام عطية.

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