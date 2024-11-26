اتحاد الصناعات: يجب التوقف عن العقوبات المقيدة لحرية رجال الأعمال والاكتفاء بالعقوبات المالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:30 مساءً - أكد محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن مطالبة اتحاد الصناعات بإزالة بند حبس الصناع في المخالفات الإدارية مطلب مهم وضروري، لافتا إلى أن الدولة لن تستفيد من حبس رجال الأعمال في تلك المخالفات، وأنه لابد من التوقف عن العقوبات المقيدة للحرية لرجال الأعمال، والاكتفاء بالعقوبات المالية.

وأشار إلى أهمية إلى أن يسير الاستثمار بشكل أفقي وليس رأسي، بمعنى أن الاستثمار الأفقي هو زيادة جلب الفرص الاستثمارية للسوق المصرى، في حين أن الاستثمار الرأسي يتوقف على الاستثمارات الموجود فقط.

أهمية عدم تخوف رجال الأعمال من مناخ الاستثمار فى مصر

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على أهمية عدم تخوف رجال الأعمال من مناخ الاستثمار فى مصر، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

ولفت البهى الى أن اتحاد الصناعات رفض توقيع عقوبة الحبس على رجال الصناعة فى المخالفات الإدارية، مفسرا حديثه بأن وجود حبس فى أى قوانين متعلقة بالاستثمار سيتعارض مع قانون الاستثمار، بالإضافة إلى ضرورة وضع تعريف لفكرة التهرب لأن أى خطأ مادى فى الشركات الكبرى يقوم بها الموظفون يتحول إلى تهرب، ما يؤدى لحبس رجل الأعمال دون أن يرتكب أى خطأ.

إزالة بند حبس الصناع في المخالفات الإدارية

طالب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بضرورة رفع بند حبس رجال الصناعة فى المخالفات الإدارية وتحويل العقوبة إلي غرامات مالية فقط بديلا عن العقوبة البدنية، وذلك من أجل الحفاظ على المصنعين والاستثمار الصناعى.

غرامات مالية وليس عقوبة بدنية على المستثمر

وأضاف السويدي أننا نرغب بأن يكون العقوبة غرامات مالية وليس عقوبة بدنية على المستثمر من أجل إضفاء مزيد من التحسن في مناخ الأعمال في مصر.

وأشار إلى ضرورة تغيير فكر الحكومة في التعامل مع الصناعات المختلفة من خلال فكر جديد تقوم عليه من خلال مجموعة التنمية الصناعية التي تستهدف حل جميع المشاكل والتحديات التى تواجه الصناع ودعم التصنيع.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في دورته الثالثة بالأمس الذي ينظمه الاتحاد، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والكهرباء والإسكان والتموين والتعليم العالي، والذي شهد عرض فيلم عن الصناعة المصرية.

وأكد أن حرص الدولة يظهر من خلال تشكيل مجموعة التنمية الصناعية التي تجتمع بصورة مستمرة للوقوف على جميع التحديات والتعامل معها، لافتا إلى حرص وزارة الصناعة على حل المشكلات وعلى رأسها مشكلات الترفيق وتوفير الأراضي الصناعية الجاهزة وإتاحة مستلزمات الإنتاج.



وشدد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن العمالة الفنية الوطنية تعدُ أحد أهم عناصر جذب المستثمرين إلى السوق المصرية، لافتًا إلى دور المراكز التي تم تنفيذها لدعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية بحوافز مميزة، مع العمل بالتعاون مع الدولة لتوفير الأراضي للمشروعات الصناعية المتنوعة.

وأشار السويدي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي فيما يخص السياسات النقدية، ساهمت في تحقيق الانضباط في الأسواق، وبالتالي كانت أحد أهم عناصر الجذب للمستثمرين نحو السوق المصرية، وإيجاد فرص تصديرية بصورة أكبر، مؤكدًا ما يلمسه من أن أبواب الحكومة مفتوحة دومًا للمستثمرين بخاصة المصنعين.

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