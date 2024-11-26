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وزيرة التنمية المحلية: تأهيل موظفي المحليات بقضايا المرأة والطفل - أخبار كلمتك

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وزيرة التنمية المحلية: تأهيل موظفي المحليات بقضايا المرأة والطفل - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية: تأهيل موظفي المحليات بقضايا المرأة والطفل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:36 مساءً - تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريرًا حول مجالات التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية وذلك وفقًا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تتعاون مع البرنامج لتنفيذ مشروع "إدارة محلية مستدامة" وبناء قدرات الوحدات المحلية القروية لعدد 72 قرية في 6 محافظات، وانطلاقًا من رؤية الوزارة بأن تكون الوحدة المحلية القروية هي مركز لتوعية المواطنين وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالقضايا ذات الأولوية للدولة المصرية، وكذلك ربط المواطنين بمجمعات الخدمات الحكومية التي تم إنشاؤها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تأهيل موظفي الوحدات المحلية القروية لتلعب دورًا مهمًا في توعية المواطنين بالقضايا ذات الأولوية وتغيير المفاهيم والعادات السلبية وخاصة فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة في 65 وحدة محلية قروية، حيث يقوم الموظفون بتنظيم وتقديم جلسات توعوية وأنشطة تفاعلية  بموضوعات (مناهضة ختان الإناث، الزواج المبكر، تنظيم الأسرة، صحة الأم والطفل).

منال عوض: تنفيذ عدد 319 جلسة توعوية وأنشطة تفاعلية 

وقالت الدكتورة منال عوض أنه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة " يتم تنفيذ عدد 319 جلسة توعوية وأنشطة تفاعلية بحضور ما يقرب من 10 آلاف مواطن، لافتة إلى أهمية التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي خلال الفترة القادمة لنقل وتبادل الخبرات والمعارف وتأهيل وتدريب كوادر الوزارة والمحافظات وتعزيز القدرات على جميع المستويات الإدارية والتركيز على تعزيز القدرات المؤسسية داخل وزارة التنمية المحلية والمحافظات.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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