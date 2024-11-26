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وزيرة التنمية المحلية تشهد افتتاح فعاليات الملتقى الدولي الخامس لهيئة الرعاية الصحية - أخبار كلمتك

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وزيرة التنمية المحلية تشهد افتتاح فعاليات الملتقى الدولي الخامس لهيئة الرعاية الصحية - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تشهد افتتاح فعاليات الملتقى الدولي الخامس لهيئة الرعاية الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:36 مساءً - شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، فعاليات افتتاح الملتقى السنوي الخامس، الذي تعقده هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "نحو العالمية في تقديم الخدمات الصحية"، ويعقد الملتقي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء وتشريف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

ويشارك في الملتقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وعدد من الوزراء وقادة القطاع الصحي، وكبار المسؤولين والمحافظين، والسفراء، ورؤساء الهيئات الصحية، وممثلي الاتحادات والهيئات والمنظمات الدولية، والإعلاميين وقادة الرأي، وشركاء النجاح من القطاعين الخاص والأهلي، بالإضافة إلى خبراء الرعاية الصحية من مختلف الدول العربية والعالم.

منال  عوض تتسلم درع الرعاية الصحية

وخلال فعاليات الملتقي تم تكريم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية من نائب رئيس مجلس الوزراء وتسلمها درع الهيئة العامة للرعاية الصحية تقديرًا وعرفان بالجهود التي تقوم بها في دعم جهود الهيئة في مختلف محافظات الجمهورية.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور خالد عبدالغفار والدكتور أحمد السبكي في توزيع جوائز التميز السنوية للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك تكريمًا لأفضل الكوادر التي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات.

 

وشهد الملتقي عرض أفلام وثائقية وقصص واقعية تجسد إنجازات هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، ودورها في تحقيق طفرة نوعية في مستوى خدمات الرعاية الصحية.

ويستعرض الملتقى أبرز الإنجازات التي حققتها هيئة الرعاية الصحية خلال خمس سنوات من العمل الدؤوب لتحقيق الريادة في تقديم الخدمات الصحية محليًا وإقليميًا ودوليًا، كما يؤكد التزام الهيئة بترسيخ معايير التميز في الرعاية الصحية، ومواكبة التطورات العالمية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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