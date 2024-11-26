وزراء مجموعة السبع: نؤيد بقوة وقف إطلاق النار الفوري بين إسرائيل وحزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:36 مساءً - قال وزراء خارجية مجموعة السبع، مساء اليوم الثلاثاء، إنهم يؤيدون بقوة وقف إطلاق النار الفوري بين إسرائيل وحزب الله.

البيان الختامي لوزراء خارجية مجموعة السبع

وأعرب وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان ختامي، عن دعمهم لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، مؤكدين أن الوقت حان للتوصل إلى حل دبلوماسي.

وقالوا فى بيانهم، ندعم المفاوضات الجارية من أجل وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وأضافوا: حان الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي، ونرحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة في هذا الاتجاه.

كما أدان الوزراء، بأشد العبارات الخطاب النووي غير المسؤول والتهديدي لروسيا، وكذلك موقفها القائم على الترهيب الاستراتيجي، مشيرين إلى أن «دعمهم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها سيبقى ثابتًا.

واستخدمت روسيا على الأراضي الأوكرانية صاروخًا باليستيًا متوسط المدى (يصل إلى 5500 كيلومتر)، صُمّم ليحمل رأسًا نوويًا، وأدانت كييف إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

أعلن وزراء الخارجية أن دول المجموعة ستفي بالتزاماتها الخاصة، فيما يتعلق بمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية بحق نتنياهو.

بيان أمريكي فرنسي لإعلان وقف إطلاق النار

وكانت قد أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، بأن بيانا أمريكيا - فرنسيا مشترك سيصدر بعد الساعة العاشرة مساءً بتوقيت لبنان يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولفتت القناة، إلى انه "المتوقع أن يصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانًا يرحب فيه بمضمون بيان أمريكى - فرنسي لوقف إطلاق النار بعد الساعة العاشرة مساء".

اقتراب الإعلان عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

وتعيش المنطقة ساعات حاسمة مع اقتراب الإعلان عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في خطوة قد تعيد بعض الاستقرار إلى جنوب لبنان بعد أشهر من التصعيد العسكري.

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