الرياضة - 07:25 - الرئيس السيسي: مصر بذلت جهدا كبيرا لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:25 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا خلال آخر 10 سنوات لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة وحتى تكون الصناعة جزءا كبيرا من الناتج المحلي للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، عددا من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.