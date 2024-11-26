الرياضة - 07:25 - سعر الذهب.. أنباء وقف إطلاق النار في لبنان تلقي بظلالها على تداولات «الأصفر» عالمياً ومحليا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:25 مساءً - سعر الذهب.. ساهمت أنباء التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ولبنان، في دعم نسبي لسعر الذهب المتداول عالمياً بالبورصات الخارجية ومحلياً بالسوق المصري.

وقالت منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات في تقرير لها اليوم، إن سعر الذهب في مصر ارتفع بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات الثلاثاء، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3665 جنيها، في حين زادت الأونصة بالبورصة العالمية بنحو 4 دولارات، لتسجل 2630 دولارًا.

وأشارت المنصة إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 4189 جنيها، فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 سجل 3141 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 إلى 2444 جنيها.

الذهب

وفي الوقت ذاته جرى تداول سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء عند عتبة 29.32 ألف جنيه

وأوضحت «آي صاغة» أن سعر الذهب في البورصة العالمية شهد نوعاً من الاستقرار النسبي، بفعل عمليات جني الأرباح، عقب قرار اختيار ترامب لـ سكوت بيسنت وزيرًا للخزانة الأمريكية.

ويرى المحللون أن قرار وقف إطلاق النار يساهم بدوره في تقليل المخاوف الجيوسياسية بالمنطقة ما يصب بالسلب على تداولات الذهب، والتي تشهد رواجاً كملاذ آمن وقت الحروب والصراعات.

ترتفع العقود الآجلة لأونصة الذهب حالياً بنسبة 0.43% بحوالي 11.51 دولار إلى 2653.39 دولار، وفقاً لمؤشرات البورصة العالمية.