مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعتا الأهلي وإستاد أبيدجان والبايرن وسان جيرمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:16 صباحاً - تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في دوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة.

دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي مع مولودية الجزائر 3 مساء بي إن سبورتس 2

يانج أفريكانز مع الهلال السوداني 3 مساء بي إن سبورتس 5

الأهلي مع إستاد أبيدجان 6 مساء بي إن سبورتس 2

بيراميدز مع ساجرادا 6 مساء بي إن سبورتس 5

صن داونز مع مانيما 6 مساء بي إن سبورتس 6

الترجي مع دجوليبا 9 مساء بي إن سبورتس إكسترا 1

شباب بلوزداد مع أورلاندو بيراتس 9 مساء بي إن سبورتس إكسترا 2

الرجاء مع الجيش الملكي 9 مساء بي إن سبورتس 2

دوري أبطال أوروبا

سبارتا براج مع أتلتيكو مدريد 7.45 مساء بي إن سبورتس 4

سلوفان براتيسلافا مع ميلان 7.45 مساء بي إن سبورتس 3

بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان 10 مساء بي إن سبورتس 1

برشلونة مع بريست 10 مساء بي إن سبورتس 3

مانشستر سيتي مع فينورد 10 مساء بي إن سبورتس 4

إنتر ميلان مع لايبزيج 10 مساء بي إن سبورتس 6

ليفركوزن مع سالزبورج 10 مساء بي إن سبورتس 7

سبورتنج لشبونة مع أرسنال 10 مساء بي إن سبورتس 5

يونج بويز مع أتالانتا 10 مساء بي إن سبورتس 8

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري مع الهلال السعودي 6 مساء beIN Sports AFC HD

الشرطة العراقي مع الوصل الإماراتي 6 مساء beIN Sports AFC 1 HD

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