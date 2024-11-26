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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعتا الأهلي وإستاد أبيدجان والبايرن وسان جيرمان - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعتا الأهلي وإستاد أبيدجان والبايرن وسان جيرمان - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعتا الأهلي وإستاد أبيدجان والبايرن وسان جيرمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:16 صباحاً - تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في دوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة.

 

دوري أبطال إفريقيا 

مازيمبي مع مولودية الجزائر 3 مساء بي إن سبورتس 2

يانج أفريكانز مع الهلال السوداني 3 مساء بي إن سبورتس 5

الأهلي مع إستاد أبيدجان 6 مساء بي إن سبورتس 2 

بيراميدز مع ساجرادا 6 مساء بي إن سبورتس 5 

صن داونز مع مانيما 6 مساء بي إن سبورتس 6

الترجي مع دجوليبا 9 مساء بي إن سبورتس إكسترا 1

شباب بلوزداد مع أورلاندو بيراتس 9 مساء بي إن سبورتس إكسترا 2 

الرجاء مع الجيش الملكي 9 مساء بي إن سبورتس 2 

دوري أبطال أوروبا 

سبارتا براج مع أتلتيكو مدريد 7.45 مساء بي إن سبورتس 4 

سلوفان براتيسلافا مع ميلان 7.45 مساء بي إن سبورتس 3 

بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان 10 مساء بي إن سبورتس 1

برشلونة مع بريست 10 مساء بي إن سبورتس 3

مانشستر سيتي مع فينورد 10 مساء بي إن سبورتس 4 

إنتر ميلان مع لايبزيج 10 مساء بي إن سبورتس 6

ليفركوزن مع سالزبورج 10 مساء بي إن سبورتس 7 

سبورتنج لشبونة مع أرسنال 10 مساء بي إن سبورتس 5 

يونج بويز مع أتالانتا 10 مساء بي إن سبورتس 8

دوري أبطال آسيا للنخبة 

السد القطري مع الهلال السعودي 6 مساء beIN Sports AFC HD

الشرطة العراقي مع الوصل الإماراتي 6 مساء beIN Sports AFC 1 HD

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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