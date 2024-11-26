بعد إعلان التحضيرات النهائية، تعرف على تفاصيل مسلسل محمد رجب في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:08 صباحاً - مسلسل الحلانجي ، أعلن المؤلف محمود حمدان بدء التحضيرات النهائية لمسلسل الحلانجي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب في رمضان 2025.

مسلسل الحلانجي في رمضان

وبعد إعلان بدء التحضيرات الأخيرة لمسلسل الحلانجي، ترصد كلمتك من خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن العمل.



مسلسل الحلانجي من بطولة محمد رجب والذي يلعب شخصية طه الحلانجي و من تأليف محمود حمدان ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من الفنانة دانا حلب والفنانة آيتن عامر والفنانة عبير صبري وميمي جمال لتشاركا في العمل، وكل واحدة منهن لها قصة حب مختلفة مع الفنان محمد رجب خلال أحداث العمل؛ مما يجعلهما تدخلان في مشاكل وخلافات بسبب محمد رجب.

مسلسل الحلانجي يدور في إطار اجتماعي، ومكون من 30 حلقة، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

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