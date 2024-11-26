مجلس هاني أبو ريدة يجتمع اليوم بأندية الوجه البحري في كفر الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:06 صباحاً - يعقد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الجديد وأعضاء مجلسه، اليوم الثلاثاء اجتماعا مع مسئولي أندية الوجه البحري ومطروح أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بمحافظة كفر الشيخ.

ويحرص هاني أبو ريدة وأعضاء قائمته على عقد مؤتمرات مع أندية الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، لعرض برنامجه الانتخابي، بعد أن حسم انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة لصالحه بالتزكية، ليدير ومجلسه شئون الكرة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة.

أبو ريدة ومجلسه يلتقون أندية الوجه القبلي

وعقد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، اجتماعا السبت الماضي مع مسئولي أندية الصعيد لشرح برنامجه الانتخابي.

وبدأ الاجتماع بتعريف أبوريدة أعضاء قائمته إلى ممثلي أندية الصعيد، مؤكدا أنها قائمة جديدة ولكن طموحة.

أبو ريدة: برنامج شامل لحل أزمات الكرة المصرية

وأكد أبوريدة: أن الكرة المصرية عانت منذ سنوات والمرحلة القادمة صعبة من أجل إعادة ترتيب البيت، ولكن هناك برنامجا شاملا لحل أزمات الأندية سيتم عرضه على أعضاء الجمعية العمومية.

واستمع أبوريدة إلى أعضاء الجمعية العمومية من ممثلي الصعيد، وأكد أن لديه برنامجا لحل أزمة أندية الصعيد وسيتم عرضه يوم السبت المقبل خلال مؤتمر صحفي.

ملف تطوير قطاعات الناشئين

وشرح هاني أبو ريدة لأعضاء الجمعية العمومية أن ملف قطاعات الناشئين سيكون مسئولا عنه وليد درويش، وطارق أبو العينين سيكون مسئولا عن ملف الاستثمار الرياضي، وستتولى إيناس مظهر ملف الإعلام والكرة النسائية.

واختتم هاني أبوريدة: المرحلة القادمة صعبة ولكن القائمة طموحة من أجل تنفيذ برنامجها وإعادة بناء الكرة المصرية.

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