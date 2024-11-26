قبل العرض الخاص، تفاصيل فيلم مين يصدق - أخبار كلمتك

قبل العرض الخاص، تفاصيل فيلم مين يصدق - أخبار كلمتك

السويد تعلن وقف هذا الامر عن اليمن - أخبار كلمتك

السويد تعلن وقف هذا الامر عن اليمن - أخبار كلمتك

مشتركون يشكون انقطاع خدمة الانترنت في صنعاء - أخبار كلمتك

مشتركون يشكون انقطاع خدمة الانترنت في صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن محاولة البسط على ارض الحرم الجامعي بعدن - أخبار كلمتك

الكشف عن محاولة البسط على ارض الحرم الجامعي بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - تشكيل الأهلي المتوقع ضد ستاد أبيدجان اليوم في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - تشكيل الأهلي المتوقع ضد ستاد أبيدجان اليوم في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة غرب إندونيسيا إلى 20 قتيلا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة غرب إندونيسيا إلى 20 قتيلا - أخبار كلمتك

تطور جديد في أسعار الذهب بعد تهديدات ترامب التجارية لـ 3 دول - أخبار كلمتك

تطور جديد في أسعار الذهب بعد تهديدات ترامب التجارية لـ 3 دول - أخبار كلمتك

بيراميدز يسعي للفوز بضربة البداية أمام ساجرادا الأنجولي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

بيراميدز يسعي للفوز بضربة البداية أمام ساجرادا الأنجولي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

اغلاق المدارس إحتجاجا على هذا الأمر في هذه المدينة - أخبار كلمتك

اغلاق المدارس إحتجاجا على هذا الأمر في هذه المدينة - أخبار كلمتك

أثناء سفرهم لأداء مناسك العمرة .. حادث مروع ينهي حياة سائق شاحنة وزوجته وأطفاله - أخبار كلمتك

أثناء سفرهم لأداء مناسك العمرة .. حادث مروع ينهي حياة سائق شاحنة وزوجته وأطفاله - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مجلس هاني أبو ريدة يجتمع اليوم بأندية الوجه البحري في كفر الشيخ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مجلس هاني أبو ريدة يجتمع اليوم بأندية الوجه البحري في كفر الشيخ - أخبار كلمتك

مجلس هاني أبو ريدة يجتمع اليوم بأندية الوجه البحري في كفر الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:06 صباحاً - يعقد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الجديد وأعضاء مجلسه، اليوم الثلاثاء اجتماعا مع مسئولي أندية الوجه البحري ومطروح أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بمحافظة كفر الشيخ.  

ويحرص هاني أبو ريدة وأعضاء قائمته على عقد مؤتمرات مع أندية الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، لعرض برنامجه الانتخابي، بعد أن حسم انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة لصالحه بالتزكية، ليدير ومجلسه شئون الكرة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة.

 

أبو ريدة ومجلسه يلتقون أندية الوجه القبلي

وعقد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، اجتماعا السبت الماضي مع مسئولي أندية الصعيد لشرح برنامجه الانتخابي.

وبدأ الاجتماع بتعريف أبوريدة أعضاء قائمته إلى ممثلي أندية الصعيد، مؤكدا أنها قائمة جديدة ولكن طموحة.

أبو ريدة: برنامج شامل لحل أزمات الكرة المصرية

وأكد أبوريدة: أن الكرة المصرية عانت منذ سنوات والمرحلة القادمة صعبة من أجل إعادة ترتيب البيت، ولكن هناك برنامجا شاملا لحل أزمات الأندية سيتم عرضه على أعضاء الجمعية العمومية.

2b2650741a.jpg

واستمع أبوريدة إلى أعضاء الجمعية العمومية من ممثلي الصعيد، وأكد أن لديه برنامجا لحل أزمة أندية الصعيد وسيتم عرضه يوم السبت المقبل خلال مؤتمر صحفي.

f017286054.jpg
bfa5d0d800.jpg

ملف تطوير قطاعات الناشئين

وشرح هاني أبو ريدة لأعضاء الجمعية العمومية أن ملف  قطاعات الناشئين سيكون مسئولا عنه وليد درويش، وطارق أبو العينين سيكون مسئولا عن ملف الاستثمار الرياضي، وستتولى إيناس مظهر ملف الإعلام والكرة النسائية.

واختتم هاني أبوريدة: المرحلة القادمة صعبة ولكن القائمة طموحة من أجل تنفيذ برنامجها وإعادة بناء الكرة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مفاجأة هتغضب المصريين، ليفربول يتحرك لضم خليفة محمد صلاح بعد تصريحاته الغاضبة (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق