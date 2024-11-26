3141 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

3141 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تطلق فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تطلق فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث آخر تطورات إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير بفاكسيرا - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث آخر تطورات إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير بفاكسيرا - أخبار كلمتك

التعليم العالي تعقد ورشة لتعزيز تواجد "المعاهد العليا المتميزة" في التصنيفات الدولية - أخبار كلمتك

التعليم العالي تعقد ورشة لتعزيز تواجد "المعاهد العليا المتميزة" في التصنيفات الدولية - أخبار كلمتك

منى صفوان:هذا اهم هدف لدولة الجنوب في عدن - أخبار كلمتك

منى صفوان:هذا اهم هدف لدولة الجنوب في عدن - أخبار كلمتك

الشربيني يعلن فتح باب الحجز لإعلان «سكن لكل المصريين5.. الشروط والضوابط - أخبار كلمتك

الشربيني يعلن فتح باب الحجز لإعلان «سكن لكل المصريين5.. الشروط والضوابط - أخبار كلمتك

مستقبليات.. «معلومات الوزراء» يستكتب الخبراء والمتخصصين بشأن مستقبل سوق العمل والوظائف - أخبار كلمتك

مستقبليات.. «معلومات الوزراء» يستكتب الخبراء والمتخصصين بشأن مستقبل سوق العمل والوظائف - أخبار كلمتك

بهاء ديمتري: الملتقى الصناعي الدولي فرصة جيدة لتكامل القطاعات الصناعية - أخبار كلمتك

بهاء ديمتري: الملتقى الصناعي الدولي فرصة جيدة لتكامل القطاعات الصناعية - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

وزير المالية: التنمية المستدامة تتطلب موازنات ضخمة وتكاتف الجميع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير المالية: التنمية المستدامة تتطلب موازنات ضخمة وتكاتف الجميع - أخبار كلمتك

وزير المالية: التنمية المستدامة تتطلب موازنات ضخمة وتكاتف الجميع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:42 صباحاً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل مازالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية. 

نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافً

وقال الوزير، فى الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية بمقر «الأونكتاد» بجنيف: إننا نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا، واستجابة للاحتياجات التمويلية والتنموية للدول الإفريقية، لافتًا إلى أنه لابد من إطار عالمي أكثر مرونة للتمويل المبتكر لإتاحة موارد مالية كبيرة بتكلفة أقل وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة.

وأضاف الوزير، أن التحديات الدولية والتغيرات المناخية أضافت أعباءً ضاغطة، وينبغي التفكير فى أدوات تمويل مبتكرة لخفض الأعباء على الدول الناشئة ومنها: تحويل الديون إلى استثمارات، مشيرًا إلى أنه من المهم التوسع فى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات لخفض تكاليف التمويلات التنموية للدول النامية.  

وأوضح الوزير، أن مصر تحرص على تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين، وقد أصبح لدينا تجربة جيدة فى الأسواق الآسيوية بعد نجاحنا فى طرح سندات الباندا والساموراى، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء علاقة «ثقة وشراكة» مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تدفع جهود الدولة الهادفة لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق