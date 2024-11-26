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بزيادة تصل 653 جنيهًا، ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق - أخبار كلمتك

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بزيادة تصل 653 جنيهًا، ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق - أخبار كلمتك

بزيادة تصل 653 جنيهًا، ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:13 صباحاً - ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19463.4 جنيه للطن، بارتفاع 35 جنيها عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

 فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9714 جنيهًا للطن، بارتفاع 155 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

ارتفاع أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 15040 جنيه، بارتفاع 653 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 5000 جنيه إلى 23 ألف جنيه للطن.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20450 جنيهًا للطن، بارتفاع 437  جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط  سعر يوريا 46.5% عادي نحو 10834.6 جنيه للطن، بارتفاع 419 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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