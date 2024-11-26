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القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

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القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:12 مساءً - منتخب الشباب، يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، اليوم الثلاثاء، نظيره المنتخب التونسي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، ضمن الجولة الأخيرة من الدورة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس 

 وتقام مباراة مصر وتونس للشباب في السادسة مساء اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر على ملعب استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

 

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا


وستنقل مباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا، عبر شبكة قنوات «أون تايم سبورتس» الذي تمتلك حقوق بث مباريات بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا المقامة في مصر حاليًا.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

 

منتخب مصر يفوز على ليبيا بثنائية

وحقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في الجولة الماضية أول انتصاراته بدورة شمال إفريقيا مواليد 2005 على حساب نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الثالثة بدورة شمال إفريقيا، التي تستضيفها مصر.

 

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط جمعها في ثلاث مباريات بخسارة وتعادل وانتصار، وتتبقى للفراعنة مباراة أخيرة أمام تونس ويحتاج إلى الفوز بها لحجز بطاقة التأهل رسميا لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

 

منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة تونس

وواصل منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريباته اليومية، مساء أمس الإثنين، تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني بالملعب الفرعي باستاد هيئة قناة السويس استعدادا لمواجهة تونس الليلة، فى الجولة الأخيرة لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات الأمم الإفريقية.

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تركيز وروح قتالية في مران منتخب الشباب

وشهد التدريب تركيزا شديدا من اللاعبين وروح قتالية عالية خاصة وأنه لا بديل عن الفوز فى لقاء الأشقاء من أجل حجز تذكرة التأهل الأفريقى بعد فوز تونس على الجزائر اليوم بهدفين مقابل هدف ورفعت بذلك رصيدها إلى 6 نقاط فى المركز الثاني خلف المغرب المتصدر ثم مصر فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط والجزائر نقطتين.

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غيابات منتخب مصر أمام تونس

ويغيب عن مباراة تونس من صفوف الفراعنة: معتز للإنذار ومحمد السيد للإصابة بمزق فى  العضلة الأمامية ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع طبقا لتصريحات هاجد العنتيلي طبيب المنتخب.. وتجدر الإشارة إلى غياب عدد كثير من لاعبي مصر عن هذه البطولة أبرزهم: محمد عبد الله ومحمد إبراهيم ومحمد حامد، واللاعب سليم طلب الذى صادفه سوء حظ بتعرضه للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية بعد دقيقة من مباراة مصر والمغرب فى افتتاح البطولة ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع أيضا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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