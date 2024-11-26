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بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية في مدينة رأس سدر - أخبار كلمتك

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بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية في مدينة رأس سدر - أخبار كلمتك

بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية في مدينة رأس سدر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:40 مساءً - صرح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء حيث قام فريق من قسم صحة الحيوان والدواجن بتنفيذ برنامج تحسين الحالة الصحية للثروة الحيوانية والداجنة من خلال رصد ومكافحة الامراض في الصحارى المصرية و تأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لتعزيز القوافل البيطرية والارشادية، بهدف تعزيز تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمناطق الصحراوية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمحطات والمشروعات البحثية وتكليف الدكتور أحمد عبد المقصود رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنمية الثروة الحيوانية و الداجنة بالبيئات الصحراوية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المقصود، أن الشعبة تقوم بالعديد من القوافل البيطرية لتحسين الحالة الصحية للحيوانات بالمناطق الصحراوية إلى جانب تشخيص الأمراض الوافدة في المناطق الصحراوية والحدودية وتقديم الإرشادات الطبية البيطرية للمربين بالتعاون مع الإدارات البيطرية بالمناطق الصحراوية المستهدف تنمية الثروة الحيوانية بها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة وفاء عثمان رئيس البرنامج البحثي أن البرنامج يهدف إلى رصد الأمراض وتشخيصها عن طريق عمل مسح كامل لمسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية المنتشرة بالقطعان الحيوانية بالمناطق الصحراوية وعلاجها.

وفحص الفريق القطعان الحيوانية وتم أخذ عينات مختلفة لدراسة الأسباب المرضية البكتيرية والفيروسية والطفيلية إضافة إلى تقديم التوعية الصحية والإرشادات البيطرية للمربين للوقاية من الامراض وتوضيح أهمية إجراء اللقاحات الأساسية للقطعان الحيوانية، وذلك بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بجنوب سيناء.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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