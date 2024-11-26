مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «كامل العدد 3 لـ دينا الشربيني وشريف سلامة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:34 مساءً - أعلن الفنان صلاح عبد النبي، بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل «كامل العدد» بطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة، والمقرر طرحه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك صلاح عبد النبي، صورًا من كواليس العمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليها: «أول يوم تصوير مسلسل رمضان إن شاء الله كامل العدد سعيد جدا جدا بالشغل مع النجوم الكبار اللي كان بالنسبة ليا حلم أوقف جمبهم شكرا للمرة المليون».

مسلسل كامل العدد 3

تدور أحداث مسلسل كامل العدد 3، حول «أحمد»، طبيب التجميل الذي يقابل «ليلى»، صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف عائقا أمام نجاح العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدءا رحلة جديدة مع أطفالهما.

أبطال مسلسل كامل العدد 3

مسلسل كامل العدد3، يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: إسعاد يونس، تميم عبده، وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوى.