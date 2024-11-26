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وكيل إدارة 6 أكتوبر يؤكد أهمية تطوير التعليم الفني والثانوي والأساسي (صور) - أخبار كلمتك

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وكيل إدارة 6 أكتوبر يؤكد أهمية تطوير التعليم الفني والثانوي والأساسي (صور) - أخبار كلمتك

وكيل إدارة 6 أكتوبر يؤكد أهمية تطوير التعليم الفني والثانوي والأساسي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:26 مساءً -  قام أحمد شفيق، وكيل إدارة 6 أكتوبر التعليمية، بجولة تفقدية لعدد من المدارس شملت مدرسة مبارك كول للتعليم الفني، ومدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين، ومدرسة النور للتعليم الأساسي.

خلال الجولة، أكد وكيل الإدارة على أهمية تطوير جميع المراحل التعليمية، بدءًا من التعليم الأساسي وصولًا إلى التعليم الفني والثانوي، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يلعب دورًا حاسمًا في سد احتياجات سوق العمل بالكفاءات المؤهلة، وأن التعليم الثانوي يعد مرحلة أساسية لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

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وكيل 6 أكتوبر التعليمية يشدد على توفير بيئة تعليمية ملائمة في جميع المدارس

وشدد وكيل الإدارة على ضرورة توفير بيئة تعليمية ملائمة في جميع المدارس، وتطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات العصر، وربطها باحتياجات سوق العمل.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الإدارة على التواصل مع المعلمين والطلاب، والاطلاع على احتياجاتهم، وتذليل أي عقبات تواجه العملية التعليمية. كما تأتي هذه الجولة تأكيدًا على اهتمام القيادة التعليمية بتطوير التعليم وتحسين جودته.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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