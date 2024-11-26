وكيل إدارة 6 أكتوبر يؤكد أهمية تطوير التعليم الفني والثانوي والأساسي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - قام أحمد شفيق، وكيل إدارة 6 أكتوبر التعليمية، بجولة تفقدية لعدد من المدارس شملت مدرسة مبارك كول للتعليم الفني، ومدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين، ومدرسة النور للتعليم الأساسي.

خلال الجولة، أكد وكيل الإدارة على أهمية تطوير جميع المراحل التعليمية، بدءًا من التعليم الأساسي وصولًا إلى التعليم الفني والثانوي، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يلعب دورًا حاسمًا في سد احتياجات سوق العمل بالكفاءات المؤهلة، وأن التعليم الثانوي يعد مرحلة أساسية لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وكيل 6 أكتوبر التعليمية يشدد على توفير بيئة تعليمية ملائمة في جميع المدارس

وشدد وكيل الإدارة على ضرورة توفير بيئة تعليمية ملائمة في جميع المدارس، وتطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات العصر، وربطها باحتياجات سوق العمل.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الإدارة على التواصل مع المعلمين والطلاب، والاطلاع على احتياجاتهم، وتذليل أي عقبات تواجه العملية التعليمية. كما تأتي هذه الجولة تأكيدًا على اهتمام القيادة التعليمية بتطوير التعليم وتحسين جودته.

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