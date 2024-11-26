عاجل:اصابة شاب برصاص مسلح - أخبار كلمتك

عاجل:اصابة شاب برصاص مسلح - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي:الوضع المعيشي لليمنيين في اسوأ مراحله - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي:الوضع المعيشي لليمنيين في اسوأ مراحله - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - يدخل حيز التنفيذ غدا.. نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - يدخل حيز التنفيذ غدا.. نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - حالة الطقس.. منار غانم تكشف لـ كلمتك موعد تحسُّن درجات الحرارة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - حالة الطقس.. منار غانم تكشف لـ كلمتك موعد تحسُّن درجات الحرارة - أخبار كلمتك

استياء وغضب.. برلماني يطالب بالكشف عن سبب حرمان السويس من سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

استياء وغضب.. برلماني يطالب بالكشف عن سبب حرمان السويس من سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

مشاهدة مباراة برشلونة وبريست بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

مشاهدة مباراة برشلونة وبريست بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ماجد راجع».. نور النبوي يكشف عن موعد طرح فيلم الحريفة 2 بدور العرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ماجد راجع».. نور النبوي يكشف عن موعد طرح فيلم الحريفة 2 بدور العرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أمير كرارة وأشرف عبد الباقي أبرز حضور العرض الخاص لـ فيلم «مين يصدق» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أمير كرارة وأشرف عبد الباقي أبرز حضور العرض الخاص لـ فيلم «مين يصدق» - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميكالي بعد تأهل منتخب الشباب لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميكالي بعد تأهل منتخب الشباب لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

اول تصريح للشرعية بشأن اغتيال هذه الشخصية في قلب صنعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اول تصريح للشرعية بشأن اغتيال هذه الشخصية في قلب صنعاء - أخبار كلمتك

اول تصريح للشرعية بشأن اغتيال هذه الشخصية في قلب صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:00 مساءً - كلمتك: خاص

 


صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن عملية اغتال مسلحون حوثيون الاثنين الشيخ "صادق أحمد صالح أبو شعر" في منطقة "دار سلم" جنوب العاصمة صنعاء

 

وقال الوزير الارياني في تصريحه:
ندين ونستنكر باشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على تصفية الشيخ صادق أحمد صالح أبو شعر .. أحد مشايخ مديرية الشعر بمحافظة إب، بدم بارد، اثناء مروره بسيارته في احد نقاط التفتيش في حي دار سلم جنوب العاصمة المختطفة صنعاء، في امتدادا لمسلسل جرائمها النكراء بحق اليمنيين

واكد الوزير ان هذه الجريمة  النكراء تأتي في ظل تزايد غير مسبوق لأعمال القتل والنهب والسطو والقمع والتنكيل الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، في ظل صمت دولي مستمر وغير مبرر

مطالباً المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان بمغادرة مربع الصمت الذي شجع مليشيا الحوثي على ممارسة مزيد من البطش والتنكيل بحق المدنيين، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وتجميد أصولها  وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في تلك الجرائم والانتهاكات

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

منى صفوان:هذا اهم هدف لدولة الجنوب في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق