اول تصريح للشرعية بشأن اغتيال هذه الشخصية في قلب صنعاء - أخبار كلمتك



صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن عملية اغتال مسلحون حوثيون الاثنين الشيخ "صادق أحمد صالح أبو شعر" في منطقة "دار سلم" جنوب العاصمة صنعاء

وقال الوزير الارياني في تصريحه:

ندين ونستنكر باشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على تصفية الشيخ صادق أحمد صالح أبو شعر .. أحد مشايخ مديرية الشعر بمحافظة إب، بدم بارد، اثناء مروره بسيارته في احد نقاط التفتيش في حي دار سلم جنوب العاصمة المختطفة صنعاء، في امتدادا لمسلسل جرائمها النكراء بحق اليمنيين

واكد الوزير ان هذه الجريمة النكراء تأتي في ظل تزايد غير مسبوق لأعمال القتل والنهب والسطو والقمع والتنكيل الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، في ظل صمت دولي مستمر وغير مبرر

مطالباً المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان بمغادرة مربع الصمت الذي شجع مليشيا الحوثي على ممارسة مزيد من البطش والتنكيل بحق المدنيين، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وتجميد أصولها وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في تلك الجرائم والانتهاكات