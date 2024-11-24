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السعودية توقف استيراد الاسماك من اليمن خوفا من هذا المرض - أخبار كلمتك

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السعودية توقف استيراد الاسماك من اليمن خوفا من هذا المرض - أخبار كلمتك

السعودية توقف استيراد الاسماك من اليمن خوفا من هذا المرض - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال ناشطون:السعودية قررت  بوقف استيراد الأسماك من اليمن عبر منفذ الوديعة بسبب المخاوف الصحية التي تتعلق بجودة المنتجات.
واضافوا:الشاحنات المحملة بالأسماك الطازجة تم منعها ودخولها دون إشعار مسبق،  وذلك بسبب انتشار وباء الكوليرا في اليمن وغياب المختبرات المتخصصة لفحص الجودة، تلك الخطوة أدت إلى تعطيل حركة الشاحنات المصدرة للأسماك، الآمر الذي قد يسبب خسائر كبيرة للشركات المصدرة للمنتجات البحرية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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