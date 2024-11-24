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حزب الله يقصف هدفا عسكريا في تل أبيب - أخبار كلمتك

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حزب الله يقصف هدفا عسكريا في تل أبيب - أخبار كلمتك

حزب الله يقصف هدفا عسكريا في تل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:07 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه هاجم برشقة صواريخ نوعية وبسرب من المسيرات هدفا عسكريا في تل أبيب والعملية حققت أهدافها.

 حزب الله يستهدف  بسرب مسيرات انقضاضية قاعدة أسدود

وقال حزب الله في بيانه إنه استهدف أيضا  بسرب مسيرات انقضاضية قاعدة أسدود البحرية التي تبعد 150 كلم عن الحدود وإصابتها بدقة.

وفي المقابل ذكرت  إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن 3 طائرات مسيرة تسللت من لبنان إلى مناطق الجليل شمال إسرائيل.

تسلل 3 طائرات مسيرة من لبنان إلى شمالي إسرائيل


وقال جيش الاحتلال  الإسرائيلي: إن  صافرات الإنذار دوت منطقة عرب العرامشة والجليل الأعلى والجليل الغربي شمالي إسرائيل بعد رصد أهداف جوية مشبوهة اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي قادمة من لبنان

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حزب الله يقصف تجمعات للقوات الإسرائيلية في المطلة والخيام

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حزب الله يعلن تدمير دبابة ميركافا بجنوب لبنان

وطالب الجيش المواطنين الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، والتزام الملاجئ.

وذكر موقع روسيا اليوم أن   سرب من المسيرات عبر  من جنوب لبنان نحو شمال إسرائيل في ثلاث اتجاهات، الأول من الساحل الغربي بإتجاه نهاريا  وعكا، والثاني في الوسط، والثالث باتجاه الجليل الاعلى.

 

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

ومن جانبه أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن استهداف عدة مواقع إسرائيلية في الشمال.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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