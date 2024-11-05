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هاريس تصل إلى مقرها الانتخابي بجامعة هاوارد للإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية - أخبار كلمتك

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هاريس تصل إلى مقرها الانتخابي بجامعة هاوارد للإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية - أخبار كلمتك

هاريس تصل إلى مقرها الانتخابي بجامعة هاوارد للإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:59 مساءً - وصلت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس إلى مقرها الانتخابي بجامعة هاوارد بالعاصمة واشنطن، للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

 

نزاهة الانتخابات الأمريكية

وأصدرت مجموعة من المدعين العامين في  47 ولاية أمريكية بيانًا مشتركًا يدعو المواطنين إلى الحفاظ على السلمية واحترام نزاهة العملية الانتخابية ونبذ أي شكل من أشكال العنف، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار وسط توترات الانتخابات.

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إجراءات الشرطة الأمريكية في واشنطن

وفي العاصمة واشنطن، كثفت الشرطة إجراءاتها الأمنية، استعدادًا لاحتمال وقوع أعمال عنف مرتبطة بـالانتخابات الأمريكية، مع تعزيز انتشارها في المواقع الحساسة لضمان النظام والأمن خلال هذه الفترة الانتخابية الحرجة.

 

اندلعت انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي لشركة جوجل اليوم الثلاثاء، بعد أن لاحظ الناخبون أن الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا ساعدت في تحديد مكان التصويت لنائبة الرئيس كامالا هاريس لكنها فشلت في إبلاغ الناخبين المحتملين للرئيس السابق ترامب عن المكان الذي يمكنهم فيه الإدلاء بأصواتهم.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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