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إصابة 10 إسرائيليين في نهاريا وحيفا بصواريخ حزب الله - أخبار كلمتك

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إصابة 10 إسرائيليين في نهاريا وحيفا بصواريخ حزب الله - أخبار كلمتك

إصابة 10 إسرائيليين في نهاريا وحيفا بصواريخ حزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:53 مساءً - ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن 10 إسرائيليين أصيبوا في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

إصابة 10 إسرائيليين في نهاريا وحيفا

كما أفادت القناة 13 الإسرائيلية باندلاع حرائق في مواقع بنهاريا وحيفا إثر إصابات مباشرة بصواريخ أطلقت من لبنان.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن إسرائيل تعرضت  لهجوم صاروخي كبير من لبنان خلف دمارًا في عدة مدن منها تل أبيب وحيفا. 

هجوم صاروخي من لبنان على إسرائيل 

وأفادت هيئة البث الاسرائيلية، بأنه تم إطلاق أكثر من 150 صاروخًا  منذ الصباح من لبنان باتجاه إسرائيل. 

وذكرت  هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن حركة الطيران في مطار "بن جوريون" شرق تل أبيب، توقفت اليوم. 

وأوضحت هيئة البث أن توقف حركة الملاحة الجوية جاءت على إثر إطلاق الصواريخ الكثيف من لبنان على إسرائيل، بينما انطلقت صفارات الإنذار دون توقف في مناطق واسعة من إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

 وقبل وقت سابق من اليوم، قال حزب الله، في بيان إنه شن هجومًا بطائرات مسيرة  انقضاضية على قاعدة أسدود البحرية في جنوب إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاشتباكات في أكتوبر 2023.

هجوم بطائرات مسيرة انقضاضية على قاعدة أسدود البحرية

وأعلن حزب الله أيضا أنه قصف هدفًا عسكريًّا في مدينة تل أبيب، وذلك غداة غارة إسرائيلية عنيفة على وسط العاصمة اللبنانية بيروت أودت بحياة 20 شخصًا على الأقلّ. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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