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عاد لينتقم، ترامب يعتزم إقالة مكتب المدعي الخاص جاك سميث بأكمله بسبب فتح قضايا ضده - أخبار كلمتك

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عاد لينتقم، ترامب يعتزم إقالة مكتب المدعي الخاص جاك سميث بأكمله بسبب فتح قضايا ضده - أخبار كلمتك

عاد لينتقم، ترامب يعتزم إقالة مكتب المدعي الخاص جاك سميث بأكمله بسبب فتح قضايا ضده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:21 صباحاً - يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة مكتب المدعي الخاص جاك سميث بأكمله انتقاما منه على فتحه قضايا جنائية ضده، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادرها.

وبحسب الصحيفة نقلا عن مصدرين مقربين من فريق ترامب، يخطط ترامب لإقالة الفريق بأكمله الذي عمل مع المحامي الخاص جاك سميث في قضيتين فيدراليتين ضده، بما في ذلك المحامون المهنيون الذين يتمتعون عادةً بالحماية من الملاحقة السياسية.

وتلفت الصحيفة إلى أن تغيير القاعدة الذي من شأنه أن يسمح لترامب بتنفيذ عمليات تسريح جماعي للمسؤولين المهنيين قد يستغرق سنوات، وفقا لخبراء قانونيين أجرت الصحيفة مقابلات معهم.

وقال أحد المصادر إن ترامب يخطط أيضا لتجميع فرق تحقيق داخل وزارة العدل للبحث عن أدلة على تزوير انتخابات 2020 في الولايات المتأرجحة “لم يتم صياغتها بشكل جيد وليست مطروحة على الطاولة”، كتبت صحيفة واشنطن بوست.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن سميث يعتزم الاستقالة قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وتم تعيين سميث في 18 نوفمبر 2022، حيث كان مكتبه يتعامل مع حيازة ترامب غير القانونية لوثائق سرية ومحاولة التدخل في الانتخابات.

وترى وسائل إعلام وخبراء أمريكيون أنه على خلفية فوز ترامب، فإن سلطات إنفاذ القانون ستتوقف عن ملاحقته دون انتظار توليه منصبه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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