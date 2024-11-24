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بينهم تاجر مخدرات.. 5 أزواج في حياة ميرفت أمين - أخبار كلمتك

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بينهم تاجر مخدرات.. 5 أزواج في حياة ميرفت أمين - أخبار كلمتك

بينهم تاجر مخدرات.. 5 أزواج في حياة ميرفت أمين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:40 صباحاً - تحتفل الفنانة  ميرفت أمين بعيد ميلادها الـ 78، وقد قدمت العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وبدأت مسيرتها الفنية عندما كانت فى الجامعة حيث قامت بتأدية أدوار مسرحية.

تزوجت ميرفت أمين 5 زيجات في حياتها، ومن بين أزواجها كان هناك تاجر مخدرات، وهو الوحيد الذي رفضته والدتها، ولكن كان هناك قصة حب بينهما.

 

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زواج ميرفت أمين من تاجر مخدرات

كانت الزيجة الأولى لها عام 1970 من المطرب السوري موفق بهجت، وتصدت والدتها ولم توافق على زواجها منه.

 

وسافرالفنان السوري موفق بهجت، بعد زواجه من ميرفت أمين إلى بيروت للعمل في ملهى فريد الأطرش، وألقي القبض عليه في بيروت بتهمة الاتجار في المخدرات.

وأبدت الفنانة ميرفت أمين ندمها على أنها لم توافق على تحذيرات والدتها، ولم ترضخ لرفضها، كما تمنت أنها لو لم تشارك في فيلم "السلم الخلفي" الذي تسبب في تلك العلاقة العاطفية مع الفنان السوري موفق بهجت.

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وكانت الزيجة الثانية في حياة قطة السينما المصرية ميرفت أمين من عازف الجيتار عمر خورشيد، ولكنها انفصلت عنه سريعًا.

أما الزيجة الثالثة فكانت من فتى الشاشة، الواد التقيل حسين فهمي، وكان بينهما قصة حب كبيرة استمرت لما يقرب من 12 عامًا، وانجبت منه ابنتها الوحيدة منة الله، وانفصل الثنائي في هدوء تام.

وتزوجت بعده من المنتج حسين القلا، ومن بعده تزوجت من رجل الأعمال مصطفى البليدي.

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آخر أعمال ميرفت أمين

وكان آخر أعمال ميرفت أمين الفنية مسلسل "مليحة" الذى تم عرضه خلال السباق الرمضاني الماضي، وتدور أحداثه حول أسرة "مليحة" الأسرة الفلسطينية التي غادرت فلسطين المحتلة، عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات في ليبيا، وبعد أحداث ليبيا عام 2012  تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، لكنهم يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات، لتلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، فتنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دور كبير في رحلتهم.

  المسلسل مكون من 15 حلقة، قام ببطولته كل من: النجمة ميرفت أمين والنجم دياب، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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