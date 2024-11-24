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ترتيب الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتصدر وفرانكفورت وصيفا - أخبار كلمتك

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ترتيب الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتصدر وفرانكفورت وصيفا - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتصدر وفرانكفورت وصيفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - ترتيب الدوري الألماني، يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 28 نقطة قبل مباريات اليوم الأحد في ختام الجولة الـ 11 ويليه فرانكفورت في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني 

نادي هولشتاين كيل ضد ماينز 4.30 مساء

مونشنجلادباخ مع سانت باولي 6.30 مساء

 

ترتيب الدوري الألماني 

1- بايرن ميونيخ 29 نقطة
2- آينتراخت فرانكفورت 23 نقطة
3- لايبزيج 21 نقطة
4- باير ليفركوزن 20 نقطة
5- بوروسيا دورتموند 19 نقطة
6- فرايبورج 17 نقطة
7- شتوتجارت 16 نقطة
8- يونيون برلين 16 نقطة
9- فولفسبورج 15 نقطة
10- فيردر بريمن 15 نقطة
11- بوروسيا مونشنجلادباخ 14 نقطة
12- ماينز  13 نقطة
13- هوفنهايم 12 نقطة
14- أوجسبورج 12 نقطة
15- هايدنهايم 10 نقاط
16- سانت باولي 8 نقاط
17- هولشتاين كيل 5 نقاط
18- بوخوم نقطتان

جدول ترتيب الدوري الألماني 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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