كامل أبو علي يحضر مران المصري استعدادًا لمباراة الزمالك (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:49 مساءً - حرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، على حضور جانب من المران الأساسي للفريق الأول للكرة بالنادي، والذي أقيم مساء اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الزمالك بالجولة الثالثة من الدوري، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدٍ السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

كامل أبو علي يزور مران المصري



هذا وقد رافقه خلال حضور المران محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق، حيث كان في استقبالهما الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق ، وكذا أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات واللاعبين.

وخلال كلمته للاعبين قبيل انطلاق المران أكد كامل أبو علي للاعبين ضرورة مواصلة بذل الجهد والعرق خلال المباريات المقبلة من أجل اسعاد جماهير المصري العظيمة، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي المصري لا يدخر وسعًا من أجل تلبية كافة متطلبات الفريق ولذلك فعلى الجميع داخل الفريق أن يبذل قصارى الجهد من أجل تحقيق الطموحات الكبيرة للجميع داخل القلعة الخضراء، معربًا عن ثقته في قدرة الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر على قيادة اللاعبين لتحقيق نتائج طيبة خلال الفترة القادمة ومعربًا كذلك عن ثقته الكاملة في اللاعبين المطالبين بالتعبير عن امكاناتهم الفنية والبدنية الكبيرة والتي جعلتهم محل إشادة الجميع..

ترتيب الزمالك والمصري بجدول الدوري



ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد أربع نقاط.

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