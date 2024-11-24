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أول تعليق من ميار الببلاوي على حبس الشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 50 ألف جنيه - أخبار كلمتك

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أول تعليق من ميار الببلاوي على حبس الشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 50 ألف جنيه - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميار الببلاوي على حبس الشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 50 ألف جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:47 مساءً - علقت الفنانة ميار الببلاوي على حبس  الشيخ محمد أبوبكر شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه، في واقعة تبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد أبوبكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 تعليق ميار الببلاوي علي حبس الشيخ محمد أبو بكر

 
وقالت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي ردًا على حبس الشيخ محمد أبو بكر "اللهم لك الحمد نصرنى ورجع كرامه ابنى الحكم العدل شهرين حبس و٢٠ الف جنيه غرامه الى هيفتح بقه عليا بحرف فى قضاء مصر العادل شكرا يارب"

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الجدير بالذكر أن قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قضت المحكمة بحبس الأخير شهرين مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض 50 الف جنيه للإعلامية.

عبارات وألفاظ مسيئة لميار الببلاوي


وكان دفاع الفنانة ميار الببلاوي تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد محمد أبو بكر، لنشره دون سابق إنذار أو اتفاق فيديو على صفحته الشخصية، موجهًا فيه عبارات سب وقذف بحقها، حسب البلاغ.

وأضاف دفاع الفنانة ميار الببلاوى في بلاغه: “تسبب محمد أبو بكر لموكلته ولابنها في الضرر النفسي، وكان ذلك متعمدًا قاصدًا به منفعة مادية من استغلال اسم الفنانة ميار الببلاوي”.

ميار الببلاوي، كلمتك
ميار الببلاوي، كلمتك

كما تقدم محامي محمد أبوبكر، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة ميار الببلاوي يتهمها بالتشهير به بهدف الإساءة لشخصه وسمعته وهو ما أحدث به أضرارًا معنوية.

وجاء في أمر إحالة ميار الببلاوي، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد، بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص علي فيس بوك، المتاح للعامة، موجهة إليه عبارات تضمنت خدش الاعتبار كما قامت بإزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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