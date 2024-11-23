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ياسمين الحصري: والدي اصطفاه الله وتميز طوال مسيرته بالجودة والإتقان - أخبار كلمتك

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ياسمين الحصري: والدي اصطفاه الله وتميز طوال مسيرته بالجودة والإتقان - أخبار كلمتك

ياسمين الحصري: والدي اصطفاه الله وتميز طوال مسيرته بالجودة والإتقان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:22 مساءً - قالت ياسمين الحصري ابنة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله: إن اسم "الحصري" لقب وليس اسم عائلة "شيخ مشايخ القراء" وأن السبب وراء إطلاق هذا اللقب يرجع إلى أن والده كان مشهورا بفرش المساجد بـ "الحصير".

وأشارت ياسمين الحصري خلال استضافتها عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتين مني عبدالغني وإيمان عزالدين إلى أن والدها الشيخ محمود خليل الحصري تميز بالجودة والإتقان وحبه لكتاب الله، وكان دائما يردد القول بأنه خادم للقرآن الكريم، مؤكدة: "والدي مسيرته من أول ما اتولد فيها إخلاص وصبر وكرامة وعزة بالله وفيها إخلاص وتفان".

وأضافت ياسمين الحصري أن والدها الشيخ الحصري كان موهوبا بالفطرة، وظهرت هذه الموهبة عندما التحق بكتاب القرية لحفظ القرآن الكريم، قائلة: "كان في صغره بياخد مصروفه من جدتي، ويمشي على رجليه 7 كيلو علشان يروح المعهد الأزهري، وهو في الطريق كان بيقرأ القرآن الكريم".

شجرة القرية

وتابعت: دائمًا كان يقعد تحت شجرة في القرية، يستظل بها وهو بيحفظ القرآن، ولما كبر بقي ينزل من عربيته ويترجل لحد الشجرة إكراما لله والبقعة الطيبة اللي كانت سببًا فيما وصل إليه.

وتحل غدًا ذكرى رحيل الشيخ محمود خليل الحصري، والذي رحل عن عالمنا في 24 نوفمبر من عام 1980، ليمر 44 عاما على رحيل علم من أعلام دولة التلاوة المصرية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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