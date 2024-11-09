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الجائزة مليون ريال قطري، شروط التقدم فى مسابقة كتارا لشاعر الرسول 2025 - أخبار كلمتك

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الجائزة مليون ريال قطري، شروط التقدم فى مسابقة كتارا لشاعر الرسول 2025 - أخبار كلمتك

الجائزة مليون ريال قطري، شروط التقدم فى مسابقة كتارا لشاعر الرسول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 11:36 صباحاً - كشفت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا عن فتح باب الترشح لـ جائزة كتارا لشاعر الرسول لعام 2025، والتي تُعد هذه الجائزة من أهم الجوائز الأدبية فى العالم العربى، حيث تهدف إلى تعزيز ودعم الأدب الشعرى الذى يحتفى بشخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأثره فى الثقافة العربية والإسلامية.


و تمنح الجائزة للفائزين مبالغ مالية قيمة، بالإضافة إلى تكريمهم خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في الدوحة.

الفائز بالمركز الأول سيحصل على مبلغ مالي قدره 1 مليون ريال قطري، بينما تتفاوت الجوائز الأخرى حسب المراكز المتقدمة.

 

شروط التقديم


أن يكون النص المقدم يتناول موضوع حب الرسول والتعبير عن قيم الإسلام السامية.
أن تكون القصيدة المقدمة جديدة ولم يسبق نشرها أو المشاركة بها في مسابقات أخرى.
يتم قبول المشاركات باللغة العربية الفصحى أو العامية وفقًا للشروط.
التقديم: ترسل المشاركات عبر الموقع الرسمي لجائزة كتارا لشاعر الرسول، مع ضرورة إرسال السيرة الذاتية للمشارك ونسخة من القصيدة بصيغة Word أو PDF.

ومن المتوقع أن يقام حفل توزيع الجوائز النهائي للجائزة في مارس 2025، بحضور نخبة من الأدباء والشعراء من مختلف أنحاء العالم العربي.

أما عن تفاصيل الجائزة


الجمهور المستهدف: المسابقة مفتوحة للشعراء من جميع أنحاء الوطن العربي.
السن: المشاركة مفتوحة لجميع الفئات العمرية.
الآجال: الموعد النهائي لتقديم المشاركات هو 15 ديسمبر 2024.
فئات المسابقة: تنقسم الجائزة إلى قسمين، الشعر الفصيح والشعر النبطي، بهدف إعطاء الفرصة للشعراء من مختلف الأساليب الشعرية للمشاركة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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