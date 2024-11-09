مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية لوالدة الفنانة مي عز الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 11:46 صباحاً - أعلنت الفنانة مي عز الدين، عن مرور والدتها بأزمة صحية، مطالبة جمهورها بالوقوف جانبها بالدعاء.

تطورات الحالة الصحية لوالدة الفنانة مي عز الدين

وكتبت مي عز الدين عبر خاصية «الاستوري» على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أرجو الدعاء لوالدتي»، وهو ما أثار قلق جمهورها ومحبيها حول الحالة الصحية لوالدتها، خاصة أن مي عز الدين دوما ما تؤكد في حواراتها خلال البرامج التليفزيونية على دور والدتها فى حياتها، وأنها بمثابة أقرب صديقة لها.

مرض والدة مي

يذكر أن هذه المرة لم تكن الأولى التي تطلب فيها الفنانة مي عز الدين الدعاء لوالدتها، فقد سبق وطالبت بذلك في شهر أغسطس الماضي، حينما كتبت منشورا غامضا تضمن مرورها بحالة سيئة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قالت فيه: «فى غصة فى قلبي بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إني أتجاهلها وأتجاهل أسبابها لأن مفيش حلول في إيدي ولكن ينتهى بيا المطاف كل يوم بالفشل».

آخر أعمال الفنانة مي عز الدين

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين مسلسل «كوبرا»، فكان ظهورها ضيفة شرف، حيث تم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني الماضي.

وكان المسلسل من بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، دنيا ماهر، معتز هشام، وكان من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.