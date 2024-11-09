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مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية لوالدة الفنانة مي عز الدين - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية لوالدة الفنانة مي عز الدين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية لوالدة الفنانة مي عز الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 11:46 صباحاً - أعلنت الفنانة مي عز الدين، عن مرور والدتها بأزمة صحية، مطالبة جمهورها بالوقوف جانبها بالدعاء.

تطورات الحالة الصحية لوالدة الفنانة مي عز الدين

وكتبت مي عز الدين عبر خاصية «الاستوري» على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أرجو الدعاء لوالدتي»، وهو ما أثار قلق جمهورها ومحبيها حول الحالة الصحية لوالدتها، خاصة أن مي عز الدين دوما ما تؤكد في حواراتها خلال البرامج التليفزيونية على دور والدتها فى حياتها، وأنها بمثابة أقرب صديقة لها.

تطورات الحالة الصحية لوالدة الفنانة مي عز الدين

مرض والدة مي

يذكر أن هذه المرة لم تكن الأولى التي تطلب فيها الفنانة مي عز الدين الدعاء لوالدتها، فقد سبق وطالبت بذلك في شهر أغسطس الماضي، حينما كتبت منشورا غامضا تضمن مرورها بحالة سيئة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قالت فيه: «فى غصة فى قلبي بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إني أتجاهلها وأتجاهل أسبابها لأن مفيش حلول في إيدي ولكن ينتهى بيا المطاف كل يوم بالفشل».

تطورات الحالة الصحية لوالدة الفنانة مي عز الدين

آخر أعمال الفنانة مي عز الدين

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين مسلسل «كوبرا»، فكان ظهورها ضيفة شرف، حيث تم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني الماضي.

وكان المسلسل من بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، دنيا ماهر، معتز هشام، وكان من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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