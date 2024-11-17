مشاهير العرب - حقيقة رؤية الفنانة عايدة غنيم لـ«مريم العذراء» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:27 صباحاً - روت الفنانة عايدة غنيم قصة رؤيتها للسيدة مريم العذراء في منامها، وذلك خلال حلولها ضيفة على الإعلامي نزار الفارس في برنامج «مع نزار»، عبر القناة الرابعة العراقية، أول أمس الجمعة 15 نوفمبر.

حقيقة رؤية الفنانة عايدة غنيم لـ«مريم العذراء»

قالت عايدة غنيم، إنها كانت حامل في هذه الفترة وكانت تنوي تسمية ابنها «أدهم» لحب شخصية أدهم الشرقاوي، ولكن بعد الرؤية السابقة قررت تسمية ابنها «محمد».

وكشفت عايدة غنيم عن سبب اتجاها للظهور علي التيك توك، قائلة: «التيك توك ممكن يجيب فلوس أكثر من التمثيل، لأن مش كل الممثلين بياخدوا أجور عالية، وأنا أصرف على ابني منه»

وأضافت الفنانة عايدة غنيم: طليقي لا يصرف على ابنه، ولا أعلم السبب، فقد تكون ظروفه لا تسمح بذلك.

عايدة غنيم والفنان نور الشريف

روت الفنانة عايدة غنيم موقفًا محرجًا واجهته أثناء تصوير مسلسل «عائلة الحاج متولي»، فبسبب ارتباطها بعرض مسرحي، تأخرت عن موعد التصوير، مما أثار حفيظة المخرج محمد النقلي الذي قام بتوبيخها علنًا، إلا أن الفنان الراحل نور الشريف تدخل لتهدئتها وقدم لها نصيحة قيمة بعدم تكرار هذا الأمر.