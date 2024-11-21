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عرض مسرحية "شمس وقمر" لمنة شلبي بالرياض 28 نوفمبر - أخبار كلمتك

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عرض مسرحية "شمس وقمر" لمنة شلبي بالرياض 28 نوفمبر - أخبار كلمتك

عرض مسرحية "شمس وقمر" لمنة شلبي بالرياض 28 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - تستعد الفنانة منة شلبي لعرض مسرحية “ شمس وقمر”، على خشبة مسرح بكر الشدي بالرياض في 28 نوفمبر الجاري، حيث تعكف منة حاليا على عمل البروفات النهائية للمسرحية بأحد المسارح الخاصة بالقاهرة، ويشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد ومحمود الليثي ومحمد عبد العظيم وآخرون.

 

مسرحية شمس وقمر

وسوف يسافر أبطال العمل الأسبوع المقبل إستعدادًا لعرض المسرحية والتي تستمر لمدة أسبوع، كما أنه من المحتمل أن يجوب العرض المسرحي عدد من المدن في المملكة بعد انتهاء عرضه بالرياض 

 

من جانب آخر، تعيش الفنانة منة شلبي انتعاشة فنية كبيرة خلال الفترة الحالية، حيث يعرض لها فيلم “ الهوى سلطان”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بالسينمات فور عرضه، حيث تصدر شباك الإيرادات في مصر وبعض الدول العربية

فيلم الهوى سلطان 

 تدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم  3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان

 الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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