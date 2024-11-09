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مشاهير العرب - بـ2 مليون جنيه.. الهوى سلطان يواصل الصدارة في ثالث أيام عرضه (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بـ2 مليون جنيه.. الهوى سلطان يواصل الصدارة في ثالث أيام عرضه (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ2 مليون جنيه.. الهوى سلطان يواصل الصدارة في ثالث أيام عرضه (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 02:27 مساءً - فيلم الهوى سلطان.. نجح فيلم الهوى سلطان من بطولة الفنانة منه شلبي والنجم أحمد داود في السيطرة على الصدارة في ثالث أيام انطلاقته بدور العرض السينمائية، حيث حقق في شباك التذاكر أمس الجمعة 9 نوفمبر 2024، بمبلغ مليوني و539 ألف جنيهًا خلال الساعات القلية الماضية.

ولهذا السبب، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين التفاصيل الكاملة عن فيلم الهوى سلطان.

فيلم الهوى سلطان

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوي، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

ويشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان، بجانب منة شلبي عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

فيلم الهوى سلطان

آخر أعمال منة شلبي

وكانت آخر أعمال منة شلبي، هو مسلسل «تغيير جو»، وتكون العمل من 15 حلقة، وشارك فيه كل من: إياد نصار، صالح بكري، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، سعيد سرحان، شيرين، نبيل علي ماهر، محمود قابيل، أحمد سعيد، إنجي علي، وغيرهم، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي.

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قبل العرض الخاص.. تفاصيل فيلم الهوى سلطان لـ منة شلبي وأحمد داود (صور)

عرض فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي وأحمد داود في هذا الموعد

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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