مشاهير العرب - بـ2 مليون جنيه.. الهوى سلطان يواصل الصدارة في ثالث أيام عرضه (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 02:27 مساءً - فيلم الهوى سلطان.. نجح فيلم الهوى سلطان من بطولة الفنانة منه شلبي والنجم أحمد داود في السيطرة على الصدارة في ثالث أيام انطلاقته بدور العرض السينمائية، حيث حقق في شباك التذاكر أمس الجمعة 9 نوفمبر 2024، بمبلغ مليوني و539 ألف جنيهًا خلال الساعات القلية الماضية.

ولهذا السبب، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين التفاصيل الكاملة عن فيلم الهوى سلطان.

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوي، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

ويشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان، بجانب منة شلبي عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

آخر أعمال منة شلبي

وكانت آخر أعمال منة شلبي، هو مسلسل «تغيير جو»، وتكون العمل من 15 حلقة، وشارك فيه كل من: إياد نصار، صالح بكري، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، سعيد سرحان، شيرين، نبيل علي ماهر، محمود قابيل، أحمد سعيد، إنجي علي، وغيرهم، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي.