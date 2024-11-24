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رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس البرلمان العربي الجديد - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس البرلمان العربي الجديد - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس البرلمان العربي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:46 مساءً - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، بمكتبه محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي.

في مستهل اللقاء، رحّب المستشار عبد الرازق برئيس البرلمان العربي، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربي، بهدف دعم العمل البرلماني العربي المشترك على كافة المستويات، بما يخدم مسيرة العمل العربي المشترك ويدافع عن قضايا الأمة العربية.

كما هنأ «اليماحي» بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي، مشيدًا بخبرته البرلمانية في هذه المؤسسة العريقة، ومؤكدًا أهمية الدور المحوري الذي يقوم به البرلمان العربي في خدمة القضايا العربية. وأضاف أن مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في كل ما يعزز العمل العربي المشترك.

وشدد المستشار عبد الرازق على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود على كافة المستويات، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعوب العربية.

من جهته، قدم رئيس البرلمان العربي الشكر والتقدير لرئيس مجلس الشيوخ، على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بدور مصر والقيادة السياسية المصرية في دعم البرلمان العربي، ومعربًا عن سعادته البالغة باللقاء.

وثمن اليماحي الدور التاريخي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وخلال اللقاء، أكد «اليماحي» حرص البرلمان العربي في إطار استراتيجيته الجديدة على تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية بمختلف مؤسساتها، بما يخدم القضايا العربية، كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ المصري خلال المرحلة القادمة.

حضر اللقاء السيدة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، عضو المجلس ونائب رئيس البرلمان العربي، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والمستشار كامل شعراوي، أمين عام البرلمان العربي.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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