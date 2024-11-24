السياحة تشارك في رعاية مشروع التجديف من أجل مصر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:41 صباحاً - شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في رعاية مشروع التجديف من أجل مصر 2024 والذي يقوم خلاله المجدف الهولندي المحترف والمشهور روب فان دير آر برحلة تجديف لمدة أسبوع بمجرى نهر النيل بدءًا من بنى سويف وصولا إلى القاهرة.

رعاية مشروع التجديف من أجل مصر 2024

يأتي ذلك في إطار تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، واستراتيجية الوزارة بتنويع المنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وإبراز هذا التنوع وتطويره والترويج له.

ويهدف هذا المشروع إلى تسليط الضوء على جمال مصر وتراثها الطبيعي والثقافي المتميز، بالإضافة إلى الترويج لمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على نهر النيل.

الترويج للسياحة المصرية

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الهيئة فى هذا الحدث تأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على التعاون مع سفارات الدول الأجنبية بمصر ولا سيما في الفعاليات والأحداث التي تلقي الضوء على المقصد السياحي المصري والترويج لمقوماته ومنتجاته السياحية المتنوعة والمختلفة، لافتًا إلى أن هذه النوعية من الأحداث تخاطب شريحة من المهتمين بمنتج السياحة الرياضية بصفة عامة ومنتج سياحة المغامرات بصفة خاصة كما أنها تتماشى مع الاستراتيجية الترويجية للهيئة التى تهدف إلى الترويج لمقومات مصر السياحية، علاوة على الدور المجتمعي الذي تقوم به الهيئة فى التعاون مع المؤسسات الخيرية.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق بين سفارة دولة هولندا بالقاهرة ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب، وشركة Aspire، وتحت رعاية عدد من الوزارات.

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