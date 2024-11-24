وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة بتكلفة 3.5 مليار جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:40 صباحاً - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة، وذلك ضمن جولته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

المستشفى يتكون من 4 أدوار على مساحة 42 ألف متر مربع

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفى يتكون من 4 أدوار على مساحة 42 ألف متر مربع، بنسبة تنفيذ بلغت 18% وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 3.5 مليار جنيه.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 400 سرير، بينهم 166 سرير داخلي، و190 سرير رعاية مركزة، تتضمن 80 سرير رعاية كبار، و6 أسره مجهزين للغسيل الكلوي، و10 أسرة رعاية سكتة دماغية، و5 أسرة رعاية سموم، و10 أسرة رعاية حروق، و20 سرير رعاية أطفال، و10 أسرة رعاية طوارئ، و40 سرير رعاية متوسطة، و15 سرير رعاية متوسطة للحروق، و50 حضانة، و15 غرفة عمليات، بإجمالي 12 غرف عمليات تخصصية، و2 غرف حروق، وغرفة عمليات ولادة قيصرية.

قسم الاستقبال والطوارئ

وتابع «عبد الغفار» أن المستشفى يتكون من قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم العيادات الخارجية بإجمالي 31 عيادة، وقسم الغسيل الكلوي بإجمالي 70 ماكينة غسيل كلوى، وقسم مناظير الجهاز الهضمي، وقسم النساء والتوليد، وقسم قسطرة القلب، بالإضافة إلى القسطرة المخية، والطرفية.



رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

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