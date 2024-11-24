تدشين حملة التحصين ضد هذا المرض بالحديدة - أخبار كلمتك

دشن محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر، ووكيلة وزارة الصحة العامة والسكان المساعد الدكتورة إشراق السباعي، اليوم، بمديرية الخوخة، حملة النشاط الطارئ للتغذية والتحصين ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، والتغذية والتي تستهدف الاطفال من سته أشهر إلى 59 شهر.

وأكد المحافظ طاهر، على أهمية نشر التوعية بين المواطنين، بأهمية التطعيم بلقاحات الحملة والذهاب بأطفالهم إلى فرق التحصين الثابتة والمتحركة لتجنب إصابتهم بمرضي الحصبة والحصبة الألمانية وأهمية التغذية للاطفال.

الى ذلك ناقش اجتماع صحي عقد، اليوم، برئاسة محافظ محافظة الحديدة، وضم وكيلة وزارة الصحة الدكتورة إشراق السباعي، الوضع الصحي في المحافظة في ظل انتشار الاسهالات المائية والملاريا.

واستعرض الاجتماع الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار المرض بين المواطنين من خلال التوعية المجتمعية.

وأكد المحافظ، متابعة قيادة السلطة المحلية للوضع الصحي، والعمل على الحد منه عبر توفير العلاجات الطبية اللازمة وإشراك المنظمات الدولية العاملة في المحافظة للمساهمة في الحد من انتشار الأمراض.

فيما أكدت الوكيلة السباعي، على أهمية الشراكة القائمة بين وزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات وبين المنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في القطاع الصحي في اليمن، وضرورة تعزيز هذه الشراكة وتوسيعها لتشمل مجالات صحية أكثر.

ودعت السباعي، المنظمات الشريكة للقطاع الصحي إلى سرعة الاستجابة الطارئة لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للنازحين في محافظة الحديدة، وتوسيع خارطة التدخلات والمشاريع الصحية خلال الفترة القادمة.