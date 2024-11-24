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أسرة في تعز تناشد بمساعدتها في العثور على طفلتها المفقودة - أخبار كلمتك

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أسرة في تعز تناشد بمساعدتها في العثور على طفلتها المفقودة - أخبار كلمتك

أسرة في تعز تناشد بمساعدتها في العثور على طفلتها المفقودة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:30 مساءً - كلمتك/ خاص

ناشدت أسرة في مدينة تعز مساعدتها في إيجاد طفلتها المفقودة رضا رضوان عبدالواحد سعيد محمد عمرها 15 سنة

وهي من سكان مديرية المعافر قرية المخدوش المنطقة اذار محافظة تعز .

وبحسب الأسرة أن الطفلة اختفت بتاريخ 22/شهر9/ 2024 والى الان لم تظهر داعيين إلى من يتعرف عليها التواصل مع ابوها على هذا الرقم 
733559519

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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