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الكشف عن تفاصيل جديدة بشان النزاع على حديقة في عدن - أخبار كلمتك

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الكشف عن تفاصيل جديدة بشان النزاع على حديقة في عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل جديدة بشان النزاع على حديقة في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:22 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس:صديقي المستثمر الشاب احمد عادل ، أحد أبناء مدينة عدن ، رأى قطعة أرض مهملة كانت مشروع حديقة وتعثر انجازها منذ سنوات ، في حي عبدالعزيز بمديرية المنصورة بعدن ، فقدم مشروعا الى محافظ عدن يتعلق باعادة تأهيل الحديقة واستثمارها وتحويلها الى منتزه متكامل ، أعجب المحافظ لملس بالتصاميم وفكرة المشروع وتم توقيع عقد مع احمد.
واضاف:اول ما اصطدم به احمد هو مجموعة من الاحواش العشوائية والمحلات غير المكتملة ( بناء عظم ) فوق رصيف الحديقة ، قال لأصحابها ابقوا كما انتم لا شأن لي بكم ، انا سأعيد تاهيل الحديقة من الداخل ، ورغم هذا يعيقون حتى اليوم قيامه بأعمال اعادة التأهيل لأنهم يعتقدون ان الحديقة لو انجزت سيكون منظر بناءهم العشوائي مشوها وسيتم ازالته حسب ظنهم.
واختتم:احمد معرقل عن العمل منذ فترة ، فيما اكتفت الدولة بتحرير عقد استثمار معه وتركته يدبر نفسه بنفسه.
اطلعت على التصاميم المُقرة من قبل السلطة المحلية ووجدت المشروع يضم: 
* حديقة ألعاب
* جلسات عائلية مجانية
* مقهى مفتوح
* ملاعب رياضية
* صالة ألعاب رياضية
* غرفة عرض أفلام ثلاثية الأبعاد
* صالة بولينج
* حمامات عامة
* وغرف ألعاب إلكترونية

أحمد لديه كل الاوراق القانونية ، لكنه اليوم عاجز عن اعادة تأهيل الحديقة ، وفوق هذا يتعرض لحملة ظالمة تتهمه بمحاولة البسط على الحديقة وتحويلها الى عمارة ، رغم امتلاكه كل الاوراق والعقود والتصاميم التي تؤكد ان مشروعه هو استثمار حديقة ومتنفس للسكان.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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