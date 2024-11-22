الكشف عن تفاصيل جديدة بشان النزاع على حديقة في عدن - أخبار كلمتك

قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس:صديقي المستثمر الشاب احمد عادل ، أحد أبناء مدينة عدن ، رأى قطعة أرض مهملة كانت مشروع حديقة وتعثر انجازها منذ سنوات ، في حي عبدالعزيز بمديرية المنصورة بعدن ، فقدم مشروعا الى محافظ عدن يتعلق باعادة تأهيل الحديقة واستثمارها وتحويلها الى منتزه متكامل ، أعجب المحافظ لملس بالتصاميم وفكرة المشروع وتم توقيع عقد مع احمد.

واضاف:اول ما اصطدم به احمد هو مجموعة من الاحواش العشوائية والمحلات غير المكتملة ( بناء عظم ) فوق رصيف الحديقة ، قال لأصحابها ابقوا كما انتم لا شأن لي بكم ، انا سأعيد تاهيل الحديقة من الداخل ، ورغم هذا يعيقون حتى اليوم قيامه بأعمال اعادة التأهيل لأنهم يعتقدون ان الحديقة لو انجزت سيكون منظر بناءهم العشوائي مشوها وسيتم ازالته حسب ظنهم.

واختتم:احمد معرقل عن العمل منذ فترة ، فيما اكتفت الدولة بتحرير عقد استثمار معه وتركته يدبر نفسه بنفسه.

اطلعت على التصاميم المُقرة من قبل السلطة المحلية ووجدت المشروع يضم:

* حديقة ألعاب

* جلسات عائلية مجانية

* مقهى مفتوح

* ملاعب رياضية

* صالة ألعاب رياضية

* غرفة عرض أفلام ثلاثية الأبعاد

* صالة بولينج

* حمامات عامة

* وغرف ألعاب إلكترونية

أحمد لديه كل الاوراق القانونية ، لكنه اليوم عاجز عن اعادة تأهيل الحديقة ، وفوق هذا يتعرض لحملة ظالمة تتهمه بمحاولة البسط على الحديقة وتحويلها الى عمارة ، رغم امتلاكه كل الاوراق والعقود والتصاميم التي تؤكد ان مشروعه هو استثمار حديقة ومتنفس للسكان.