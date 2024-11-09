مشاهير العرب - بعد إشادة تامر حسني.. من هو المخترع الصغير؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 02:27 مساءً - تصدر اسم الفنان تامر حسني، تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حرص على دعم الطفل المخترع عبر حسابه الرسيمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موجها ندائه إلى المسؤولين.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول الطفل المخترع، الذي أشاد تامر حسني به عبر حسابه على «فيسبوك»، لذا تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين التفاصيل الكاملة عن الطفل المخترع.

معلومات عن الطفل المخترع الذي أشاد به تامر حسني

- طفل يبلغ من العمر 15 عاما، يقدم محتوى عبر موقع الفيديوهات «تيك توك» يعرض من خلاله ما يقدمه من اختراعات.

- لفت الأنظار إليه باختراعهنظارة للمكفوفين، حيث أشاد به الفنان تامر حسني.

- من بين ابتكاراته وفق ما يتردد على مواقع التواصل، طرف صناعي وصاعق كهربائي.

- دفع العديد من المتابعين للتعبير عن دعمهم وتشجيعهم له.

إشادة تامر حسني بالطفل المخترع

في وقت سابق، أشاد الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، بموهبة الطفل المخترع، معلقا عليها قائلا: «يا مصر، الولد الصغير العبقري ده مصري عربي، أنا أول مره أشوفه لو هو بجد كده و بيخترع بإمكانياته البسيطه دي إحنا كلنا لازم نساعده».

وأضاف: «لازم مجهوده يوصل لكبار المسؤلين ده ثروه قوميه لو هو بيخترع الحاجات دي بالإمكانيات دي طب لو أتوفرتله الإمكانيات الكبيره هيعمل ايه، وكمان سمعت إنه عامل إختراعات تانيه كتير، ربنا يكرمك يابني و تحقق كل أحلامك يارب صوتي يوصل للمسؤلين الكبار و يتبنوا العبقري ده، وصباح الخير عالكل و جمعه مباركه إن شاء الله على الجميع».