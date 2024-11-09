موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

لقطات من أحدث حفلات عمرو دياب بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لقطات من أحدث حفلات عمرو دياب بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

لقطات من أحدث حفلات عمرو دياب بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 02:26 مساءً - أحيا المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما بمنطقة القاهرة الجديدة خلال الساعات الماضية في حفل كامل العدد، امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

9c79e7f1cc.jpg
b38b508b68.jpg
44cddaf37a.jpg
9fa6ba2b5c.jpg
1ee4f5f549.jpg

حفل عمرو دياب فى القاهرة الجديدة

وجاء الحفل بأسعار تذاكر  تتراوح من 5000 جنيه إلى 20 ألف جنيه وقدم خلاله الهضبة مجموعة من أجمل أغنياته كـ ياقمر، بحبه، زي ما أنتي، وياك، وغلاوتك،  أول كل حاجة، وغيرها الكثير..

7eda997950.jpg
2d73bc27b7.jpg
d6c41e03fc.jpg
3870ad25de.jpg
33db60dc1b.jpg
46884bcf20.jpg
58af941e70.jpg
9dde049a32.jpg

وكانت قد حدت الشركة المنظمة عدد من الشروط ومنها عدم الدخول لسن إقل من 21 عاما، ممنوع الجري في المكان، الدخول للكابليز فقط، أرتداء جاكيت نظرا لبرودة الجو.

ألبوم عمرو دياب الجديد 

ويعقد عمرو دياب في الوقت الحالي جلسات عمل مكثفة من أجل تحضير ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين، ومنهم عزيز الشافعي الذي يتعاون معه في عدد من الأغاني خلال الألبوم، المقرر طرحه قريبا. 

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد عددا من الأغاني المختلفة ما بين الدرامية والرومانسية.

03e7e5fb77.jpg
613f10f8e6.jpg
3d8504bf33.jpg
f6751eca08.jpg
43bb5d6d5e.jpg
28de3ef361.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق