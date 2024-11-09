لقطات من أحدث حفلات عمرو دياب بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 02:26 مساءً - أحيا المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما بمنطقة القاهرة الجديدة خلال الساعات الماضية في حفل كامل العدد، امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

حفل عمرو دياب فى القاهرة الجديدة

وجاء الحفل بأسعار تذاكر تتراوح من 5000 جنيه إلى 20 ألف جنيه وقدم خلاله الهضبة مجموعة من أجمل أغنياته كـ ياقمر، بحبه، زي ما أنتي، وياك، وغلاوتك، أول كل حاجة، وغيرها الكثير..

وكانت قد حدت الشركة المنظمة عدد من الشروط ومنها عدم الدخول لسن إقل من 21 عاما، ممنوع الجري في المكان، الدخول للكابليز فقط، أرتداء جاكيت نظرا لبرودة الجو.

ألبوم عمرو دياب الجديد

ويعقد عمرو دياب في الوقت الحالي جلسات عمل مكثفة من أجل تحضير ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين، ومنهم عزيز الشافعي الذي يتعاون معه في عدد من الأغاني خلال الألبوم، المقرر طرحه قريبا.

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد عددا من الأغاني المختلفة ما بين الدرامية والرومانسية.

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