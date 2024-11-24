عرض إنجليزي يعيد راموس للملاعب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:01 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يستهدف التعاقد مع سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد وإشبيلية السابق، لتدعيم خط دفاعه خاصة أن اللاعب حر في الوقت الحالي.

وارتبط اسم راموس، خلال الأسابيع الماضية، بإمكانية العودة إلى ريال مدريد، لكن النادي الملكي نفى الفكرة، رغم حاجته للتوقيع مع مدافع جديد، نظرًا لإصابة الثلاثي داني كارفخال وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

نيوكاسل يونايتد يعاني في خط الدفاع



ووفقًا لما ذكره موقع "fichajes" فإن نيوكاسل يونايتد يعاني بقوة هذا الموسم في خط الدفاع، إذ يرى أن ضم راموس سيكون مفيدًا بقوة للفريق.

وقال التقرير: "يجد نادي نيوكاسل يونايتد نفسه في موقف معقد بعد إصابة مدافعه الأساسي سفين بوتمان، الذي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر بسبب الإصابة، ومع غياب أحد أعمدة دفاعه، بدأ النادي في تقييم الخيارات لتعزيز خط دفاعه، إذ وقع اختياره على اسم ذو شهرة كبيرة، وهو راموس".

وذكر التقرير أن نيوكاسل مستعد لتقديم عرض بقيمة 10 ملايين يورو للتعاقد مع المدافع الإسباني لمدة موسم ونصف.

وتابع: "يخطط النادي لاستغلال الوضع الحالي لإقناع راموس، الذي لا يزال لاعبًا حرًّا، بالانضمام إلى مشروعه، وسيعرض عليه فرصة مواصلة مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المحتمل أن تكون فرصة اللعب في إنجلترا مغرية للمدافع المخضرم، الذي لا يزال يبحث عن تحديات جديدة على مستوى الأندية بعد تحقيقه العديد من الألقاب في إسبانيا".

ويثق الفريق الإنجليزي بأن خبرة راموس وقيادته يمكن أن تكون حاسمة في تحقيق أهداف الموسم.

واقترن اسم راموس بالانتقال إلى عدة أندية الفترة الماضية، بينها سان دييغو الأمريكي وأيك أثينا اليوناني، بجانب بشكتاش التركي والاتحاد السعودي.

وكان المدافع الإسباني المخضرم رحل عن ريال مدريد مجانًا صيف 2021 بعد 16 عامًا قضاها داخل أسواره، ليلتحق بصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

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