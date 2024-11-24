نقابة المهن الموسيقية تتواصل مع أسرة محمد رحيم بعد وفاته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - يستعد أعضاء نقابة المهن الموسيقية، للتواصل مع أسرة الفنان محمد رحيم، عقب الانتهاء من دفن جثمانه، ظهر اليوم.

وعلمت “كلمتك”، أن الفنان مصطفى كامل، شدد على أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بسرعة التواصل مع أسرة “رحيم”، من أجل الوقوف بجوارهم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.

فيما كشف مصدر لـ"كلمتك" من أعضاء نقابة المهن الموسيقية، أن هناك مناقشة لحصول أسرة رحيم على مبلغ مادي كبير، وذلك أحترامًا لمسيرته الفنية.

على الجانب الأخر، كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، نعت ببالغ الحزن والأسى، المطرب والملحن محمد رحيم الذى توفي في الساعات الأولى من صباح امس السبت.

وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال مصطفى القصبي المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية في بيان صادر من النقابة: “فقدنا ملحنًا كبيرًا وفنانًا وإنسانًا عظيمًا، صاحب أخلاق عالية وطيبة، قلب نادر ألف رحمة ونور على روحه”.

وأضاف البيان: “وفاة الملحن محمد رحيم خبر صادم للوسط الغنائى وكل محبي الموسيقى، صاحب تاريخ طويل من الألحان التي حققت نجاحات كبيرة مع نجوم الطرب في مصر والوطن العربى، ورمز للإبداع وترك بصمة كبيرة بألحانه العظيمة”.

واختتم البيان: “رحيل محمد رحيم يترك فراغًا كبيرًا في عالم الفن، لكن إرثه الفني سيظل حيًا، يلهم الأجيال القادمة، وعاش حياة مليئة بالإبداع والتفرد في عالم الموسيقى، قدم مساهمات لا تعد ولا تحصى، واشتهر بقدرته على تلحين الأغاني بروح فنية متفردة”.

الراحل محمد رحيم تعاون في مشواره الغنائي مع عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى منهم الهضبة عمرو دياب والكينج محمد منير وتامر حسني ومحمد حماقي ومصطفى قمر وهشام عباس وإليسا وجنات.

تأجيل موعد جنازة محمد رحيم

وكان الفنان تامر حسني، أعلن عن تأجيل موعد تشييع جنازة الملحن الراحل محمد رحيم.

في هذا السياق، كتب تامر ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “تم تأجيل صلاة الجنازة للفنان محمد رحيم”.

تامر حسني: جنازة الملحن محمد رحيم ليست اليوم

وفي منشور آخر قال تامر حسني:"تم تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم.. الجنازة ليست اليوم وسيعلن عن موعدها شقيقه الاستاذ طاهر رحيم".

وفاة محمد رحيم

وكان المطرب هيثم سعيد أعلن خبر الوفاة، مؤكدًا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع وهو ما أكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين.

وقال هيثم سعيد: "البقاء والدوام لله.. توفي منذ قليل الجدع المحترم الطيب الأخ الغالي الملحن الكبير محمد رحيم برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

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