الإحصاء: قوة العمل في السوق المصري تصل لـ 63.6 مليون فرد - أخبار كلمتك

الإحصاء: قوة العمل في السوق المصري تصل لـ 63.6 مليون فرد - أخبار كلمتك

خيرت بركات: توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية - أخبار كلمتك

خيرت بركات: توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية - أخبار كلمتك

وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان شركة طنطا للزيوت والصابون - أخبار كلمتك

وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان شركة طنطا للزيوت والصابون - أخبار كلمتك

أسرة في تعز تناشد بمساعدتها في العثور على طفلتها المفقودة - أخبار كلمتك

أسرة في تعز تناشد بمساعدتها في العثور على طفلتها المفقودة - أخبار كلمتك

تدشين حملة التحصين ضد هذا المرض بالحديدة - أخبار كلمتك

تدشين حملة التحصين ضد هذا المرض بالحديدة - أخبار كلمتك

تفاصيل مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024 بنظام الحصة - أخبار كلمتك

تفاصيل مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024 بنظام الحصة - أخبار كلمتك

نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية - أخبار كلمتك

نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء الكويتي لبحث زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء الكويتي لبحث زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:29 - الجيش الأردني يعلن تصفية متسلل والقبض على 6 آخرين في المنطقة العسكرية الشمالية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:29 - الجيش الأردني يعلن تصفية متسلل والقبض على 6 آخرين في المنطقة العسكرية الشمالية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

تنمية المشروعات يطلق النسخة السادسة من معرض "تراثنا" 12 ديسمبر المقبل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تنمية المشروعات يطلق النسخة السادسة من معرض "تراثنا" 12 ديسمبر المقبل - أخبار كلمتك

تنمية المشروعات يطلق النسخة السادسة من معرض "تراثنا" 12 ديسمبر المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض "تراثنا" لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية، في نسخته السادسة،    وذلك خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

 

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمعرض للعام السادس على التوالي، تعكس اهتمام سيادته بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة المشروعات الحرفية والتراثية

 

حرص  الدولة على تضافر جهود الجهات المعنية لتقديم مختلف أوجه الدعم المالي والخدمات الفنية والتسويقية للحرف اليدوية 

 واشار الى حرص  الدولة على تضافر وتنسيق جهود الجهات المعنية بالدولة لتقديم مختلف أوجه الدعم المالي والخدمات الفنية والتسويقية لتلك لمشروعات؛ وذلك لدورها الكبير في توفير فرص عمل لائقة ومستقرة للملايين من الشباب والمرأة في جميع أنحاء الجمهورية خاصة في المحافظات الحدودية والوجه القبلي بالإضافة إلى أهميتها في الترويج للتراث المصري والفني الأصيل الذي يحظى بتقدير واحترام العالم أجمع من جهة أخرى نظرا لقدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

باسل رحمى 

 

وأضاف رحمي أن حرص الدولة والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز على إقامة معرض تراثنا سنويًا يأتي بهدف الترويج للتراث المصري العريق والحفاظ على كل ما يعبر عن الهوية المصرية وإتاحة الدعم للحرف اليدوية على تنوعها وتعزيز صلابتها أمام شبح الاندثار والتعريف بقيمتها خاصة أمام الأجيال الجديدة من النشء والشاب، وذلك من خلال إتاحة الفرص التسويقية المميزة للصناع والحرفيين من شتى أنحاء الجمهورية في مثل هذا الملتقى الكبير والذي يشارك فيه كافة الوزارات والجهات المعنية بالفنون والصناعات التراثية ومنها وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة والعديد من الجامعات والمؤسسات الأهلية.

 

باسل رحمي: 700 مليون جنيه تمويلات للحرف التراثية خلال 10 سنوات

أضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز لا يحصر دعمه لقطاع الحرف اليدوية والتراثية في الخدمات غير المالية والتسويقية، بل يحرص على إتاحة التمويلات اللازمة لنمو وتطوير المشروعات الحرفية والتراثية

 

 

 وقال ان بلغ إجمالي التمويلات التي أتاحها الجهاز لقطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر حوالي 700 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من  يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2024، مولت ما يزيد على 67 ألف فرصة عمل متنوعة في حوالي 30 قطاع تراثي وفني، وساهمت تلك التمويلات في المحافظة على استقرار هذه المشروعات ونموها بجانب تعزيز فرصها في النجاح وتطويرها ونفاذ منتجاتها للأسواق الخارجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق