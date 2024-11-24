تنمية المشروعات يطلق النسخة السادسة من معرض "تراثنا" 12 ديسمبر المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض "تراثنا" لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية، في نسخته السادسة، وذلك خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمعرض للعام السادس على التوالي، تعكس اهتمام سيادته بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة المشروعات الحرفية والتراثية

حرص الدولة على تضافر جهود الجهات المعنية لتقديم مختلف أوجه الدعم المالي والخدمات الفنية والتسويقية للحرف اليدوية

واشار الى حرص الدولة على تضافر وتنسيق جهود الجهات المعنية بالدولة لتقديم مختلف أوجه الدعم المالي والخدمات الفنية والتسويقية لتلك لمشروعات؛ وذلك لدورها الكبير في توفير فرص عمل لائقة ومستقرة للملايين من الشباب والمرأة في جميع أنحاء الجمهورية خاصة في المحافظات الحدودية والوجه القبلي بالإضافة إلى أهميتها في الترويج للتراث المصري والفني الأصيل الذي يحظى بتقدير واحترام العالم أجمع من جهة أخرى نظرا لقدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

باسل رحمى

وأضاف رحمي أن حرص الدولة والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز على إقامة معرض تراثنا سنويًا يأتي بهدف الترويج للتراث المصري العريق والحفاظ على كل ما يعبر عن الهوية المصرية وإتاحة الدعم للحرف اليدوية على تنوعها وتعزيز صلابتها أمام شبح الاندثار والتعريف بقيمتها خاصة أمام الأجيال الجديدة من النشء والشاب، وذلك من خلال إتاحة الفرص التسويقية المميزة للصناع والحرفيين من شتى أنحاء الجمهورية في مثل هذا الملتقى الكبير والذي يشارك فيه كافة الوزارات والجهات المعنية بالفنون والصناعات التراثية ومنها وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة والعديد من الجامعات والمؤسسات الأهلية.

باسل رحمي: 700 مليون جنيه تمويلات للحرف التراثية خلال 10 سنوات

أضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز لا يحصر دعمه لقطاع الحرف اليدوية والتراثية في الخدمات غير المالية والتسويقية، بل يحرص على إتاحة التمويلات اللازمة لنمو وتطوير المشروعات الحرفية والتراثية

وقال ان بلغ إجمالي التمويلات التي أتاحها الجهاز لقطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر حوالي 700 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2024، مولت ما يزيد على 67 ألف فرصة عمل متنوعة في حوالي 30 قطاع تراثي وفني، وساهمت تلك التمويلات في المحافظة على استقرار هذه المشروعات ونموها بجانب تعزيز فرصها في النجاح وتطويرها ونفاذ منتجاتها للأسواق الخارجية.

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