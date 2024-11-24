6 ملايين جنيه منحة يابانية للهلال الأحمر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:52 مساءً - وقع سفير اليابان في مصر «إيواي فوميو»، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، عقد منحة في إطار برنامج المساعدات اليابانية للأمن الإنساني للمشروعات الأهلية الأساسية.

وذكرت سفارة اليابان - في بيان اليوم الأحد - أنه تم تقديم المساعدة المقدرة بنحو 126 ألف دولار 6.2 مليون جنيه مصري» من سفارة اليابان إلى الهلال الأحمر المصري بهدف تحسين بيئة الرعاية الصحية والبنية الأساسية للمستودعات الطبية في 12 محافظة.

وأضافت أن المنحة ستوفر أربع شاحنات متخصصة لضمان شبكة إمداد وتوزيع مستمر وفعال للإمدادات للمراكز الطبية تحت رعاية جمعية الهلال الأحمر المصري، ما يعزز خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.

وأعرب السفير الياباني، عن سعادته بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، مشيدا بالدور الهام الذي يلعبه في تقديم المساعدات الإنسانية استجابة للأزمات، وأوضح أن المشروع سيساهم في تحسين بيئة الرعاية الصحية، كما سيدعم هيئة الهلال الأحمر المصري التي تتحمل عبئًا ثقيلًا في سبيل دعم غزة.

من جهتها، أعربت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر، عن تقديرها العميق لدعم برنامج التعاون الإنمائي الياباني المصري، مؤكدة التزام هيئة الهلال الأحمر المصري بتنفيذ المبادرة بنجاح.

وأكدت أن التعاون يمثل فرصة تحولية لتعزيز العمليات اللوجستية لهيئة الهلال الأحمر المصري، وتمكينها من تلبية الاحتياجات الملحة للمجتمعات المستهدفة، كما شددت على التأثير المزدوج للمشروع في تعزيز جهود الهيئة المستمرة في الاستجابة للتحديات المتصاعدة التي تواجهها المجتمعات.