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جداول امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالقاهرة - أخبار كلمتك

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جداول امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالقاهرة - أخبار كلمتك

جداول امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:09 مساءً - امتحانات شهر نوفمبر 2024.. ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل، عن مواعيد عقد وإجراء امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث في محافظة القاهرة.

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024 في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موعد عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل، حيث تبدأ الامتحانات من يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 من نفس الشهر.

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024 في القاهرة

جدول امتحانات نوفمبر للصف الثالث الابتدائي بالقاهرة

- يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر: متعدد التخصصات.

- يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر: امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر: امتحان اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات نوفمبر للمرحلة الابتدائية بالقاهرة

- يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر: امتحان العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر: رياضيات وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر: امتحان الدراسات الاجتماعية ومستوى رفيع لمدارس اللغات.

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024 في القاهرة

جدول امتحانات نوفمبر للصفين الأول والثاني الإعدادي بالقاهرة

- يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر: امتحان اللغة العربية.

- يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر: امتحان الرياضيات.

- يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر: امتحان العلوم.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي بالقاهرة

- يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر: امتحان مادتي التاريخ والفلسفة والمنطق.

- يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر: امتحان مادة العلوم المتكاملة.

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024 في القاهرة
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جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي عملي بالقاهرة

- يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر: امتحان مادتي الكيمياء والأحياء.

- يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وتطبيقات الرياضيات.

- يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر: امتحان مادة الفيزياء.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي أدبي بالقاهرة

- يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر: امتحان مادة علم النفس والجغرافيا.

- يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر: امتحان مادة التاريخ.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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