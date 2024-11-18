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وزير التعليم في جولة تفقدية بعدد من مدارس شمال سيناء (صور) - أخبار كلمتك

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وزير التعليم في جولة تفقدية بعدد من مدارس شمال سيناء (صور) - أخبار كلمتك

وزير التعليم في جولة تفقدية بعدد من مدارس شمال سيناء (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:36 صباحاً - أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، جولة تفقدية اليوم، في عدد من مدارس المحافظة؛  لمتابعة سير انتظام العام الدراسي.

جاء ذلك في إطار جولات الوزير المستمرة لمتابعة العملية التعليمية فى مختلف محافظات الجمهورية.

وزير التعليم ومحافظ شمال سيناء يستهلان الجولة بزيارة مدرسة غانم شبانة الابتدائية بمدينة بئر العبد
 

ورافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء وعدد من شيوخ سيناء.

 مؤسسات المجتمع المدنى

واستهل الوزير والمحافظ زيارتهما إلى محافظة شمال سيناء، بافتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة "الشهيد غانم شبانة الابتدائية المشتركة" بمدينة بئر العبد التي تضم (٤١٠) طالب وطالبة، حيث تم  إجراء صيانة شاملة للمدرسة كنموذج من المشاركة المجتمعية والمساهمة من جانب مؤسسات المجتمع المدنى التى ساهمت بشكل كبير فى أعمال الصيانة وتجهيز المدرسة.

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وتفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ شمال سيناء فصول المدرسة، وحرص الوزير على الاطمئنان على المستوى الدراسي لدى الطلاب فى القراءة والكتابة، والتأكد من انتظام التقييمات الأسبوعية، والاطلاع على كراسات الحصة والواجب.

كما أشاد الوزير بعدد من معلمات المدرسة نظرًا لحرص الطلاب على أداء واجباتهم، ومتابعة كراسات الحصة.

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وتفقد الوزير والمحافظ أيضا خلال زيارتهما المدرسة معمل العلوم ومعمل الكمبيوتر ومكتبة المدرسة، كما شهدا عرضًا استعراضيًّا تراثيًّا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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