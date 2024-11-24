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استشهاد جندي لبناني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 12:46 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن جندي في الجيش اللبناني استشهد  وإصابة آخرين  جراء استهداف إسرائيلي لحاجز العامرية على طريق الناقورة جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان 

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة البياضة في قضاء صور جنوبي لبنان.

 

 وجاء ذلك بعد وقت قليل من إعلان حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه قصف برشقة صاروخية تجمعًا للقوات الإسرائيلية في موقع المطلة بالجليل الأعلى.

حزب الله يقصف تجمعات جيش الاحتلال 

وقال حزب الله: إن مقاتليه قصفوا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام.

ومن جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن صفارات الإنذار أطلقت مجددًا في المطلة بعد رصد صواريخ من لبنان.


سقوط شظايا صاروخ أطلق من لبنان بهرتسليا شمال تل أبيب

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن  شظايا صاروخ أطلق من لبنان سقطت في مدينة هرتسليا شمال تل أبيب.

 

صواريخ حزب الله تصيب مصنعًا بمنطقة معالوت بالجليل الغربي

وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: إن مصنعًا أصيب بشكل مباشر في منطقة معالوت بالجليل الغربي.

أفادت سلطات الإسعاف الإسرائيلية بإصابة شخص إثر سقوط صاروخ في معالوت بالجليل الغربي.

وقال  حزب الله اللبناني، في بيان إنه دمر دبابة ميركافا بصاروخ موجه بالقرب من مدرسة في بلدة الجبين جنوب لبنان.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال 

واستهدف حزب الله للمرة الرابعة تجمعًا لجنود إسرائيليين عند مثلث دير ميماس- كفركلًّا برشقة صاروخية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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