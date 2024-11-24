«ارتدوا الملابس الشتوية».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:29 صباحاً - حالة الطقس ودرجات الحرارة.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 نوفمبر، متوقعة أن تشهد أن الأجواء انخفاضا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات على أنحاء البلاد.

رياح وأمطار

وتوقعت «الأرصاد الجوية»، أن تشهد حالة الطقس، انتشار رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بقيم تتراوح من 50:40 كم/س»، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حذرت الأرصاد من سقوط أمطار ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري، تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب البحرين المتوسط والأحمر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود اضطراب قوي على البحرين المتوسط والأحمر، لافتة إلى أنه وجب التنويه لتعطيل كافة الأنشطة البحرية يومي الأحد والإثنين، إذ يصل ارتفاع الأمواج على المتوسط من (4ـ6)م وعلى الأحمر (3-4)م.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

ارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت عند الخروج

الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة

ارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

عدم القيام بأي أنشطة بحرية وتعطيل حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 22.

العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 23.

6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 23.

بنها الصغرى 15 والعظمى 22.

دمنهور الصغرى 15 والعظمى 21.

وادى النطرون الصغرى 14 العظمى 22.

كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 20.

المنصورة الصغرى 15 والعظمى 21.

الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 21.

شبين الكوم والصغرى 15 والعظمى 21.

طنطا الصغرى 15 والعظمى 21.

دمياط الصغرى 16 والعظمى 20.

بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 20.

الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 21.

السويس الصغرى 14 والعظمى 22.

العريش الصغرى 14 والعظمى 20.

رفح الصغرى 13 والعظمى 20.

رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 23.

نخل الصغرى 07 العظمى 21.

سانت كاترين الصغرى 06 والعظمى 19.

الطور الصغرى 15 والعظمى 24.

طابا الصغرى 16 والعظمى 23.

شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 26.

الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 19.

العلمين الصغرى 14 والعظمى 20.

مطروح الصغرى 15 والعظمى 20.

السلوم الصغرى 13 والعظمى 19.

سيوة الصغرى 12 والعظمى 23.

الغردقة الصغرى 18 والعظمى 28.

مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 28.

شلاتين الصغرى 18 والعظمى 29.

حلايب الصغرى 19 والعظمى 26.

أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 27.

رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 27.

الفيوم الصغرى 14 والعظمى 22.

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 23.

المنيا الصغرى 12 والعظمى 23.

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 25.

سوهاج الصغرى 14 والعظمى 28.

قنا الصغرى 15 والعظمى 29.

الأقصر الصغرى 14 والعظمى 30.

أسوان الصغرى 15 والعظمى 28.

الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 29.

أبو سمبل الصغرى 15 والعظمى 28.