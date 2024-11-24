الرياضة - 12:34 - «الأمن الروسي» يتحدث عن صاروخ يمكنه إلحاق أضرار بالغة خلال دقائق في العواصم الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 12:34 مساءً - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأحد، إن صاروخ أوريشنيك الروسي يمكنه إلحاق أضرار بالغة بالعواصم الغربية خلال دقائق، داعيا أوروبا إلى التوقف عن الدعم العسكري لأوكرانيا.

وأوضح ميدفيديف في منشور على قناته في تطبيق تيليجرام، وفقًا لـ«سبوتنيك»، أن أوروبا تتساءل عن الضرر الذي يمكن أن يسببه النظام أوريشنيك، إذا كان مزودًا برؤوس نووية، وما إذا كان من الممكن إسقاط هذه الصواريخ ومدى سرعة وصولها إلى عواصم العالم القديم.

وأضاف المسؤول الروسي، أن الضرر سيكون بالغًا، ومن المستحيل إسقاط الصاروخ بالوسائل الحديثة، نحن نتحدث عن دقائق، وأن الملاجئ لن تساعد في شيء وأن الأمل الوحيد هو أن تقدم روسيا على إصدار تحذير مسبق قبل عمليات الإطلاق، وتابع "لذلك من الأفضل - للعواصم الغربية - التوقف عن دعم الحرب في أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، أكد فيها أن المواجهة الحالية يتم إشعالها من قبل الدول الغربية، وأن المرسوم الخاص بتحديث العقيدة النووية لروسيا يمكن اعتبارها إشارة للغرب.