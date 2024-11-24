رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ويعاود الانعقاد غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين.

وشهدت الجلسة، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، الموافقة نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.